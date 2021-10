Procon notifica o WhatsApp e prevê multa de R$ 10,7 milhões

A instabilidade ocorrida com o WhatsApp nesta segunda-feira (4) deve gerar mais problemas para a empresa, que pertence ao Facebook. O Procon-SP pretende notificá-la e ainda cobrar uma multa por eventuais danos morais e materiais.

O órgão aponta que a punição poderia chegar a R$ 10,7 milhões, já que muitas pessoas sofreram prejuízos com os problemas enfrentados pelo serviço. Além disso, o Procon apontou que apenas um “evento muito forte” poderia isentar a empresa de sua responsabilidade.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o diretor do Procon-SP, Fernando Capez, afirmou que as falhas internas não eximem a empresa de responsabilidade.

– Falhas internas não eximem a responsabilidade da prestadora de serviço […] O consumidor que se sentir prejudicado com a queda do sinal deverá aguardar as informações prestadas pelo WhatsApp ao Procon – explicou.

O problema desta segunda afetou usuários do aplicativo por mais de seis horas.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay