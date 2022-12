Procon Pará alerta sobre as exigências na lista de materiais escolares

Nessa época do ano, a maioria das pessoas estão com os olhos voltados para os preparativos das festas de final de não, mas para quem tem filhos com idade escolar, já está de olho nas listas de materiais escolares da garotada. E uma das dúvidas de alguns pais é sobre o que pode ou não ser exigido pela escola.

O Procon Pará, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), alerta sobre itens que podem e que não podem ser solicitados pelas escolas. As informações estão no documento expedido pelo órgão tem como vase a Lei 9.870/99, que relaciona os itens que as escolas devem solicitar no ato da matrícula.

Segundo a legislação, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos, uma vez que os custos correspondentes devem ser considerados nos cálculos do valor das mensalidades escolares. De acordo com o diretor da entidade, Eliandro Kogempa, devem conter na lista de materiais aquilo de uso exclusivo dos alunos.

“O material escolar é item de uso exclusivo do aluno e restrito ao processo pedagógico, porque deve atender as necessidades individuais dos estudantes. Dessa maneira, não é permitida a cobrança de taxa extra ou de fornecimento de material de uso coletivo dos alunos ou da instituição”, afirmou ele.

Alguns produtos como, álcool hidrogenado e em geral, algodão, agenda escolar da instituição de ensino, balões, pincéis para quadro branco, material de escritório, produtos de limpeza e higiene, entre outros, não devem constar na lista de material escolar.

Estão autorizados por lei: material de papelaria, papeis estilizados para utilização em sala de aula, livros didáticos, além de outros materiais de uso exclusivo do aluno dentro do ambiente escolar.

O Procon Pará orienta que podem ser consideradas práticas abusivas a efetivação da matricula ou imposição de qualquer sanção em razão da não entrega dos materiais solicitados em lista: a determinação por parte do estabelecimento escolar a compra de materiais em marca específica.

“Em toda situação que saia da normalidade, o consumidor pode procurar o Procon Pará munido de toda a documentação em relação aos estabelecimento escolar e a lista de materiais escolares para que possamos abrir uma reclamação e ajudar o consumidor a dirimir qualquer intercorrência”, declarou Kogempa.

Serviço

No período de 19 de dezembro a 16 de janeiro, os atendimentos do Procon ficarão funcionando apenas nos polos de atendimento das UsiPaz Icuí, Cabanagem, Benguí e nos Shoppings Pátio Belém e Shopping Grão Pará, que estarão recebendo reclamações. Para registrar uma denúncia, o consumidor deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a reclamação.

O retorno presencial ocorrerá a partir de 16 de janeiro, na nova sede do Procon Pará, que será localizada no bairro do Umarizal. O consumidor também poderá acionar a Diretoria por meio do e-mail proconatend@procon.pa.gov.br.

Veja a lista completa de materiais escolares.

Foto: Wagner Almeida/ Ascom Sejudh