Procon Pará atesta qualidade de produtos oferecidos na Feira do Pescado￼￼

Fiscais da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), estiveram, nesta quarta e quinta-feira (5 e 6), em alguns pontos de comercialização da chamada Feira do Pescado, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Prefeitura de Belém, para orientar produtores e consumidores sobre temas como embalagem, visibilidade dos preços, entre outros.

Segundo a diretora do Procon, Gareza Moraes, a ação buscou verificar se a relação do consumo estava sendo cumprida e os fiscais observaram itens como a qualidade dos produtos ofertados, condições de armazenamento, pesagem, procedência do pescado e identificação do valor no produto. “Estamos aqui, principalmente dando esse apoio à Sedap, que está oferecendo produtos de qualidade e com preços acessíveis. O preço do pescado oferecido, que está na forma de filé, é bastante atraente se comparado ao mercado”, destacou.

A aposentada Guiomar Melo, moradora do bairro do Curió, fez questão de ir até a Aldeia Cabana, na Pedreira, para garantir o almoço da Sexta-feira Santa. “Vim acompanhar o meu filho e nora, e já compramos nossa pescada amarela para comer amanhã (sexta). Sem dúvida, está tudo muito bom”, afirmou.

Segundo o coordenador do ponto de venda na Aldeia, Cirilo Garcia, nos dois dias de feira foram ofertadas cerca de oito toneladas de pescado e, pela manhã, a expectativa era de que toda oferta fosse consumida até o final da tarde. “Ontem (quarta), tivemos uma boa procura, mas, hoje (quinta), o movimento está muito grande desde às 7h30 e o fluxo não parou”, festejou.

O metalúrgico Davi Cajueiro aproveitou uma folguinha no serviço para ir até o local comprar pescado para a família. “Comprei peixe logo para o final de semana inteiro. Acho que os preços estão condizentes com o mercado, só senti falta de um pouco mais de diversidade, como, por exemplo, do tucunaré, que não foi ofertado este ano, mas é um peixe muito bom também”, ponderou.

