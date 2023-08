Procurado pela Jutiça, homem enfrenta a PM e leva chumbo em Marabá

Luís Henrique Carvalho Cabral, conhecido como “Novinho”, de 37 anos, era procurado do Poder Judiciário, acusado dos crimes de homicídio e roubo. Ele também era pedófilo, afinal, vivia com uma menina de apenas 12 anos, que ainda se identificou como sua mulher.

Na manhã desta quarta-feira, 02, em casa, na Avenida Boa Esperança, Bairro Liberdade (Núcleo Cidade Nova), em Marabá, no sudeste do Estado, “Novinho” recebeu a bala uma guarnição da Polícia Militar ao comando do tenente Rodrigues. Os policiais revidaram e derrubaram o suspeito a bala, chamando uma unidade do SAMU para prestar socorros ao homem.

Quando os paramédicos chegaram, nada mais restava a fazer além de constatarem o óbito. O Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, foi acionado para remover o corpo de “Novinho” para exames de necropsia.

Também foi acionado o Conselho Tutelar de Marabá para tomar providências em relação à jovem que se dizia esposa de “Novinho”, afinal, ela só tem 12 anos, portanto, ainda uma criança.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova, em Marabá.

Imagem: Reprodução