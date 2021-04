PROCURADO: Polícia divulga foto de ‘chefão’ do tráfico interestadual de drogas no Pará

Polícia divulga foto de principal alvo de operação que apreendeu quase R$1 mi do tráfico de drogas

Admilson Fermino Gabriel, vulgo Nego da Bandoleira, é apontado como o “chefão” do tráfico interestadual de entorpecentes

A Polícia Civil do Pará divulgou, na tarde desta segunda-feira (26), a foto do principal alvo da “Operação Farinha”: Admilson Fermino Gabriel, vulgo Nego da Bandoleira. Procurado pelas autoridades policiais, ele é apontado como o “chefão” do tráfico interestadual de substância entorpecente e foi responsável pela entrega de mais de 300 quilos de drogas em Pernambuco no primeiro semestre de 2020, uma carga que rendeu o faturamento médio de R$ 5 milhões.

Iniciada no dia 13 de abril, a “Operação Farinha” cumpriu 33 mandados de buscas e mais 14 mandados de prisão preventiva. A ação policial também apreendeu aproximadamente R$ 1 milhão em espécie, fruto do tráfico de drogas, além de 28 quilos de oxi e 12 veículos, dentre eles carros blindados de alto padrão e caminhonetes de luxo usados no transporte da droga. Admilson, entretanto, não foi localizado em nenhum de seus endereços.

No último dia 25 de fevereiro, uma equipe da Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de José Erisvaldo da Silva, funcionário do “chefão” da droga. Ele transportava 500 quilos de substância entorpecente, que pertenceria a Admilson. A droga vinha dos municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz, no Pará.

As investigações apontaram que todos os demais envolvidos no esquema criminoso de drogas têm algum tipo de envolvimento com Adimilson. Os acusados também são remunerados pelas atividades exercidas no grupo, colaborando com a ocultação de bens e “branqueamento” do dinheiro obtido de forma ilícita.

Admilson tem uma vasta ficha criminal, inclusive com práticas de alta periculosidade. Ele já foi custodiado outras vezes pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e homicídio. “Dedica-se exclusivamente ao crime fazendo dele seu trabalho e estilo de vida, inclusive recruta seus familiares e amigos para a atividade”, destacou a PC.