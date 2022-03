Procuradoria-Geral do Estado acolhe e orienta servidores aprovados em concurso

Os novos funcionários da PGE foram nomeados no último dia 23 de março pelo governador Helder Barbalho

O primeiro dia de “Acolhida aos Novos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE)”, nesta segunda-feira (28), contou com a presença dos procuradores-gerais, procuradores do Estado e de outros profissionais da área, além dos 26 servidores nomeados no último concurso da instituição. A programação, que prossegue até esta terça-feira (29), iniciou com as boas-vindas aos novos profissionais.

O concurso da PGE foi realizado em novembro de 2021 e ofertou 36 vagas, sendo 24 para nível superior e 12 para nível médio, com cadastro reserva. Ao todo, 6.830 candidatos se inscreveram no processo.

“Os servidores que estão chegando agora estavam sendo muito aguardados e prestigiados pela PGE. A presença dos novos concursados é motivo de alegria para todos nós, porque uma das prioridades da nossa administração, quando iniciamos, era fazer concurso público e permitir a contratação de pessoas que possam escrever a história da Procuradoria junto conosco. Ficamos 15 anos sem concurso público. De lá para cá, muita coisa mudou, e o trabalho feito hoje nos representa e orgulha”, ressaltou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.Novos servidores da PGE que participam do acolhimento até terça-feira

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Os novos concursados foram nomeados pelo governador Helder Barbalho na última quarta-feira (23), durante cerimônia de posse ocorrida no Palácio dos Despachos, em Belém. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 24 de março de 2022.

“Esta é uma marca da gestão. Não temos problema nenhum em mudar os rumos do que tínhamos decidido antes, se vermos que esta mudança pode melhorar o nosso serviço, como no caso de lutar por esse concurso. Estas mudanças vêm de ideias dos nossos procuradores e dos nossos colaboradores. Além de todas as boas-vindas, a gente precisa disso, de novas ideias, não só da força de trabalho de quem inicia carreira aqui, mas da troca de experiências também”, reforçou a procuradora-geral adjunta do Contencioso, Ana Carolina Gluck Paúl.

Rotina – Além de orientações, o acolhimento tem como objetivo preparar os novos servidores para a rotina de trabalho da Procuradoria, incluindo direitos e deveres referentes aos cargos preenchidos, tanto de nível superior quanto de nível médio, assim como integrá-los à estrutura, aos serviços e às especialidades da instituição.Visita dos novos servidores aos deparamentos da PGE

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

“Estou muito feliz por estarmos recebendo servidores novos para acrescentar no trabalho. Queremos que os novos servidores compreendam não só a relevância da área jurídica do órgão, mas a missão da PGE, que é atuar nos processos judiciais de interesse do Estado, mas também na consultoria jurídica. Ou seja, em processos judiciais e consultivos. Os colegas que atuam na área-meio, no trabalho auxiliar, também têm grande importância para o órgão”, disse a procuradora-geral adjunta Administrativa, Adriana Gouveia.

A Procuradoria é a instituição permanente de representação e consultoria jurídica do Pará. O órgão foi criado por meio da Emenda Constitucional nº 18, de 11 de maio de 1983, e institucionalizado com a edição da Lei Complementar Estadual nº 002, de 26 de dezembro de 1985. Durante sua trajetória, registra participação em processos e demandas estratégicas, jurídicas e administrativas, relevantes para a sociedade e a implementação das políticas públicas do Estado.

Luíza Tuma da Ponte Silva foi nomeada para um dos cargos de nível superior na área de Direito. “É uma grande satisfação estar participando desta programação. Este momento é parte de um sonho, porque são muitos anos de estudos para estar aqui nesse momento. Cada um de nós está com essa grande vontade de contribuir e potencializar o serviço que já é desenvolvido pela PGE”, afirmou.

Os servidores também participaram de uma visita monitorada aos setores da PGE, onde conversaram com os chefes de cada setor sobre o direcionamento da instituição.

Por Barbara Brilhante (PGE)