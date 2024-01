Produção de Nikolas sobre 8/1 ultrapassa 16,4 milhões de views

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) lançou os quatro primeiros episódios de um documentário que conta a história de presos pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A proposta da produção é contrapor a ideia da esquerda de que houve uma tentativa de golpe de Estado naquela data. As informações são do site PlenoNews.

O primeiro vídeo da série contou a história do empresário Cleriston Pereira da Cunha, 56 anos, que morreu no dia 20 de novembro após sofrer um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF). O vídeo foi visto mais de 9,2 milhão de vezes no Instagram.

O segundo episódio traz a história de Jorginho Cardoso de Azevedo, um empresário que foi condenado a 17 anos de prisão por associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; deterioração de patrimônio tombado; e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. De acordo com o vídeo, não há provas de que o idoso teria depredado os prédios públicos.

O terceiro episódio apresenta Jorge Luiz dos Santos, pai de cinco filhos, avô e bisavô que está preso na Papuda, sem qualquer condenação. O nome comum do preso o teria feito permanecer na cadeia, mesmo com parecer da Procuradoria-Geral da República pela sua soltura.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impediu a soltura de Jorge alegando que ele tem antecedentes criminais. Na verdade, é outro preso de mesmo nome que tem tal histórico, com outro RG. Não se tratando da mesma pessoa.

Já o quarto episódio do documentário foi publicado neste domingo (14) e traz o caso de Thiago de Assis Mathar, produtor rural que foi condenado a 14 anos de prisão pelo STF por ter confessado que estava na manifestação do dia 8 de janeiro. A denúncia diz que ele estava armado, mas segundo seus familiares ele estava apenas com a bandeira do Brasil.

Os quatro primeiros episódios somam, até a publicação deste texto, mais de 16,4 milhões de visualizações apenas no Instagram. Os vídeos também podem ser vistos pelo YouTube e também no Facebook.

Imagem: Divulgação