Produtores de açaí fazem paralisação contra empresários, em Igarapé Miri, nordeste paraense

Categoria reclama do preço estipulado pelos grandes compradores de açaí da região.

Produtores de açaí do município de Igarapé Miri, nordeste paraense, iniciaram nesta segunda-feira (23) uma paralisação na produção e venda do fruto para grandes empresários da região. A categoria se reuniu na praça central da cidade para protestar contra os compradores. A paralisação não tem data para terminar.

Agricultores se reuniram para protestar na praça central de Igarapé Miri — Foto: Reprodução

A reivindicação dos agricultores é contra o preço ditado pelos donos de fábricas que compram o açaí produzido no município. O protesto envolve também os chamados ‘atravessadores’, categoria que faz a mediação na comercialização entre os produtores e os empresários.

Desvalorização

Segundo os trabalhadores, a classe é a menos remunerada no comércio do fruto, pois o preço de venda estipulado não compensaria o custo que eles têm para produção, manutenção dos açaizais e colheita do fruto, que é terceirizada. As empresas estariam pagando de R$ 30 a 40 reais por paneiro de açaí. Para eles, o ideal é que o paneiro fosse vendido a 100 reais.

Márcia Vasconcelos é agricultora de Igarapé Miri há 17 anos e conta que , por não haver um preço fixo na comercialização, em alguns dias, sobra apenas dez reais no valor final de lucro. Ela conta que após o preparo da área onde será plantado o açaí, ainda leva de três a quatro anos pra que o fruto possa ser colhido, então os gastos chegam a aproximadamente 10 mil reais por ano.

Trabalhadores com famílias grandes não têm conseguido se sustentar diante dessa realidade. “Com isso o comércio enfraquece ,as pessoas passam necessidades. É triste a realidade de nosso povo. Muitos que aposentados fazem empréstimos para poder limpar o acaizal”, explica a agricultora.