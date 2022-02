Produtores de açaí no Marajó recebe apoio técnico da Emater com incentivo financeiro

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) o Pará é o maior produtor de açaí do Brasil, anualmente mais de um milhão e 300 mil toneladas, ocupa quase 200 mil hectares da área plantada ou manejada, com uma receita, por ano de quase 800 milhões e gerações de renda para cerca de 150 mil paraenses, o açaí movimenta milhares de trabalhadores e a economia, sob o incentivo do Governo do Estado do Pará, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

No arquipélago do Marajó, há uma grande extensão com quilômetros de açaí nativo. A partir da sede do município, o acesso em geral é de 12h de viagem por rabeta nos rios Anapu, Tajapuru e Mapari.

O apoio da Emater por meio de fomento financeiro, sob forma de linhas de crédito, por exemplo, contribui para os trabalhos dos produtores. Neste mês de fevereiro, 13 famílias de dois assentamentos, Ilha Capital e Ilha Grande do Laguna, receberam um montante de mais de R$ 400 mil para ampliar a produtividade, com liberação pelo Banco da Amazônia (Basa).

Na visão do superintendente regional do Pará e Amapá do Banco da Amazônia (Basa) Edmar Bernaldino, o Marajó recebe atenção especial: “A região tem uma forte característica de agricultura sustentável, e nisso assinalamos o extrativismo de açaí, que tem absorvido o maior volume de crédito”, reforça.

O açaí de Melgaço, localizado no Arquipélago do Marajó, abastece não só o mercado local, como também o polo Breves e, por meio de atravessadores, é levado para municípios mais distantes, como Belém. O açaí de Marajó é rotulado como de primeira linha.

Foto: Veloso Jr / Emater