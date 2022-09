Produtores de Canaã dos Carajás aprendem técnicas de Hidroponia

Cerca de 30 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes de agronomia de Canaã dos Carajás conheceram as técnicas de hidroponia durante o curso de capacitação realizado pela Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural (Sempru). As atividades iniciadas no último dia 13, encerrou na sexta-feira (16).

O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo da Emater, Rony Luiz Torquato, que também é produtor rural e há 9 anos investe em hidroponia, abastecendo o mercado dos municípios de Itupiranga e Marabá, no sudeste do Pará. “A gente observa que não só aqui em Canaã, mas também nos municípios vizinhos, que a demanda por alimentos com qualidade nutritiva está aumentando. E a hidroponia consegue atender melhor a necessidade de consumo desses público”, destacou Torquato.

Hidroponia

Cada vez mais, a agricultura familiar tem investido nesse tipo de cultivo de hortaliças. A hidroponia é uma técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta.

Para Rony Torquato, a hidroponia traz mais vantagens que o cultivo tradicional. “Pela hidroponia, você consegue ter o controle melhor do ambiente onde a planta está se desenvolvendo, consegue ter controle melhor dos nutrientes e consequentemente, terá um produto com mais qualidade”, observou o agrônomo.

O cultivo fora do solo garante maior produtividade das plantas e uma colheita mais rápida. Além disso, a mão de obra é bem menor em relação ao cultivo convencional, o que reduz drasticamente os custos. Outra grande vantagem trata-se de um melhor controle fitossanitário, pois, por ser um cultivo protegido, impede a entrada de insetos vetores de doenças.

Na opinião de Torquato, os produtores de Canaã, que já atendem o mercado da região com a produção de outras culturas, não terão dificuldades em investir na hidroponia. “Como a gente anda em vários municípios, a gente percebeu que aqui em Canaã, os agricultores estão interessados em aprender as novas técnicas porque há uma grande demanda de consumo. Então eles estão procurando o conhecimento para melhorar e aumentar a produção em suas unidades familiares”, finalizou.

