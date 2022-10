Produtores do Pará divulgam o cacau e o chocolate ‘de origem’ na Europa

Um grupo de produtores e chocolatier do Pará participa da Missão Europa Cacau, Chocolate e Produtos de Origem 2022 organizada em parceria por diversas instituições das esferas pública e privada. O Governo do Estado está representado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), responsável pela coordenação do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), que financiou a ida da equipe ao continente europeu.

A programação inclui a participação da comitiva no Salão do Chocolate em Paris, na França, que será realizado a partir desta quinta-feira (28) até o próximo domingo (30). O cacau e o chocolate produzidos no Pará terão um espaço no salão com a finalidade de levar ao público o que de melhor é produzido no Estado. O Salão conta, também, com a participação de produtores de cacau da Bahia e do Espírito Santo.

Além da exposição de produtos à base de cacau, durante o tradicional Salão do Chocolate, o grupo participará de feiras, reuniões de negócios, visitas e prospecções à expositores. O coordenador do Procacau da Sedap, engenheiro agrônomo Ivaldo Santana, informou que é uma grande oportunidade para os produtores de cacau e empresários divulgarem os seus produtos e fazer negócios em um dos mais prestigiados salões de chocolate do mundo.

Ele informou que a programação incluiu, também, a participação da comitiva nesta quarta-feira (26), no evento promocional realizado na Embaixada do Brasil, onde ocorreram encontros de negócios, apresentação dos territórios turísticos e dos produtos de origem no Pará e na Bahia além de palestra sensorial e degustação. “A participação dos nossos produtores é muito importante não só pela oportunidade de difundir nosso cacau e chocolate, mas para referendar cada vez mais o respeito que os nossos produtos de origem alcançaram internacionalmente”, enfatizou Santana.

Portugal – Antecedendo ao Salão do Chocolate, a missão paraense participou do Chocolat Portugal 2022, realizado no complexo de WOW, em Vila Nova de Gaia, no último período de 20 a 24. Esta foi a primeira edição europeia do festival.

“A participação do Pará nessa missão do Brasil em Portugal foi muito importante. Nossos produtores participaram de visitas técnicas, encontros de negócios, feira de chocolate além de visita à fábrica de chocolate da WOW, que foi o local onde ocorreu o evento”, detalhou o coordenador do Procacau.

Texto de Rose Barbosa / Ascom Sedap

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação