Produtores rurais de Ulianópolis recebem a Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida pela Emater

Quarenta e uma famílias agricultoras do município de Ulianópolis, na região Sudeste, foram contempladas nesta sexta-feira (22) com Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/Pronaf), emitidas pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA). O governador Helder Barbalho e o presidente da Emater, Rosival Possidônio, entregaram os documentos.

“Continuamos fazendo cada vez mais pelo Pará. E é com o sentimento de união e gratidão que hoje trouxemos um conjunto de investimentos para este município”, afirmou o governador.

As famílias beneficiadas pertencem às comunidades Nova Aliança, Nova Era e São João. “Esse documento nos garante o acesso ao financiamento para nossas atividades produtivas. Hoje nós temos DAP, temos CAR (Cadastro Ambiental Rural), e confiamos que o governo estadual continuará apoiando o agricultor familiar”, disse a produtora Diana Gomes, da comunidade Nova Era.

Incentivo – O documento garante ao agricultor familiar acesso às políticas de incentivo à produção e geração de renda, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa Alimenta Brasil (PAB), além de financiamento rural e benefícios sociais, como aposentadoria.

“É extremamente importante essa parceria do município com o governo estadual, com a Emater, em prol da nossa agricultura familiar”, ressaltou o secretário municipal de Agricultura, Manoel Severino Neto.

Texto: Paula Portilho – Ascom/Emater

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro