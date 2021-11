Produtores rurais podem acompanhar processos administrativos pelo portal eletrônico

A Adepará vai oferecer para o produtor rural um portal eletrônico para que o produtor possa acompanhar os processos administrativos.

A medida é uma forma de agilizar e propor transparência aos processos administrativos de multas e infrações protocoladas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), a Gerência de multas (Gamult) é a responsável pela criação do espaço para os servidores e produtores rurais tenham acesso aos processos de forma eletrônica.

So poderá acessar essa área quem for produtor rural cadastrado na agência ou servidor do Adepará. Para acessar o processo, o produtor pode usar o número do CPF, CNPJ ou número do protocolo no site www.gamult.com.br

Foto: Reprodução Internet