Produtores rurais recebem treinamento para produção sustentável de cacau no Pará

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) promove curso de qualificação e treinamento que alia a conservação ambiental à cadeia cacaueira aos produtores rurais da região da Transamazônica e São Félix do Xingu, no Pará.

O Programa Farmer Coaching iniciou neste mês de março e treina 50 produtores rurais para reduzir o impacto ambiental e atender padrões de produção sustentável de cacau. O Pará é o segundo maior produtor do fruto do Brasil, responsável por 25% da produção nacional.

Em 2019, foram produzidas 1.934 toneladas de cacau pelos pequenos produtores dos municípios paraenses de Medicilândia, Altamira e Uruará, a partir das orientações recebidas na Assistência Técnica. Neste ano, o treinamento será focado em temas como: controle de pragas e doenças, gestão rural e rastreabilidade, pós colheita e qualidade e relação de parceria, cooperativismo, associativismo e mercado.

Vitor França, coordenador de projetos do Imaflora, ressaltou a importância socioeconômica do cacau para a região. “O fruto promove a diversidade de renda e trabalho mais confortável que a pecuária”, afirmou.

O coordenador destacou também a expectativa de maiores números para a safra deste ano, que começa em março, após a queda verificada em 2020. A colheita, geralmente, começa em fevereiro, sendo um pouco mais cedo na Transamazônica. O cacau chega na cooperativa em março e a alta da entrega ocorre entre maio e junho, podendo se estender até setembro.

De acordo com estudo da Imaflora, a produção de cacau atua no abatimento de emissões de de dióxido de carbono (gás estufa) oriundos da atividade pecuária na Amazônia. O estudo apontou que a cada hectare plantado de cacau orgânico permite compensar as emissões de 2,7 hectares da atividade pecuária extensiva.

Este ano, a programa de qualificação e treinamento do beneficiamento do cacau de forma sustentável ultrapassou os limites da região Transamazônica e chegou a São Félix do Xingu, sudeste do estado. Os projetos estão sendo realizados desde março de 2020, e tem programação para terminarem em novembro de 2022, são voltados para a implementação de áreas de sistemas agroflorestais (SAFs) por beneficiários da Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu (CAMPPAX).

Segundo Celma Oliveira, Analista Administrativa de Projetos do Imaflora, o investimento na agricultura familiar favorece a diminuição do desmatamento. “Cacau é uma das cadeias produtivas mais importantes da região, que fortalece a produção sustentável e a sustentabilidade social”, concluiu.

Fonte: g1 Pará

Foto: Agência Pará/Divulgação