Produtores rurais têm até 15 de julho para notificar a vacinação contra a febre aftosa no Pará

Campanha de vacinação encerrou nesta quarta-feira, 30.

Nesta quarta-feira (30), termina a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará. A ação é promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). E tem o objetivo de imunizar o rebanho de cerca de 22 milhões de bovídeos (bovinos e bubalinos) do Estado. Agora, os produtores têm até o dia 15 de julho para notificar o rebanho.

O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais. O produtor é o responsável pela vacinação e terá até o dia 15 de julho para fazer a comunicação da vacina aos escritórios da Adepará.

Devido à pandemia da covid-19, a notificação pode também ser realizada via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária que está disponível para acesso no site da Adepará: www.adepara.pa.gov.br.

O Pará possui, atualmente, o status de área livre de aftosa, mas com vacinação. Até 2022, há a pretensão de se obter o status de área livre da doença sem vacinação. A suspensão da vacina não é imediata e necessita de análise de campo e dados científicos.

Fonte: G1