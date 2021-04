Produtos agropecuários sofrem aumento no 1º trimestre de 2021

Números divulgados pelo Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA), do Cepea, mostram que os preços da maioria dos produtos agropecuários seguiram elevados no primeiro trimestre de 2021. Em comparação com o mesmo período de 2020, o índice avançou 14,1%.

Esse cenário é resultado, principalmente, do aumento expressivo no valor dos grãos. O preço da soja aumentou 43%, do arroz 30%, 22% o do algodão, 19% o milho e 11% o trigo. Com esses valores, o aumento foi de 32,8% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, o preço da cana e do café recuou 10,8%, e os produtos hortifrutícola também abaixaram 9,8% em termos reais. No total, entre o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, o IPPA/Cepea apresentou queda de 5,1%.

Por: Larissa Lago

Fonte: Brasil 61