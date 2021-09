Produtos contrabandeados em Belém são apreendidos

A diretoria de proteção e defesa do consumidor (Procon Pará), vinculada a secretaria de justiça e direitos humanos em conjunto com a parceria da Polícia Civil do Pará e da divisão de investigações e operações especiais mais a delegacia do consumidor, atuaram no comercio de Belém onde foi apreendido mais de mil brinquedos contrabandeados e bolsas falsificadas, a ação aconteceu nesta última quarta-feira (01) nas lojas comerciais do centro de Belém.

Lojas que vendem produtos de origem estrangeira também passaram pela fiscalização do Procon. A ação aconteceu após a empresa Marvel entrar com uma ação na qual solicitou o recolhimento de todos os produtos, informou o coordenador de fiscalização do Procon Pará, Rodrigo Moura.

A ação realizada pela Procon tem como objetivo regular o comprimento das legislações consumeristas, junto a fornecedores, com propósito de proteger e defender os consumidores.

Foto: Segup