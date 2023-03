Produtos de cooperativa de mulheres privadas de liberdade ganham espaço em shoppings de Belém

A Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), formada por mulheres privadas de liberdade e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), está inserida em programações alusivas ao Dia da Mulher, em dois grandes shoppings da capital, garantindo visibilidade ao trabalho de mais de 23 mulheres custodiadas.

A Coostafe está com seus produtos expostos na loja colaborativa “Empodera Ela”, um projeto que incentiva o empreendedorismo regional feminino, desenvolvido pelo Boulevard Shopping em homenagem ao mês das mulheres.

Em 2023, a “Empodera Ela” conta com a participação de 19 empreendedoras e buscar dar mais visibilidade para as marcas participantes. A Cooperativa, presente pelo segundo ano consecutivo, confecciona produtos artesanais de várias linhas.

Para Renata Carvalho, tutora da Coostafe e servidora da Seap, a participação na loja colaborativa é marcante. “Além de ser um espaço para venda dos produtos é uma grande oportunidade para elas mostrarem a força que as mulheres privadas de liberdade têm através do aprendizado e do trabalho manual desenvolvido por elas”, afirma.

A promotora de eventos Phriscila Pereira trabalha na loja, e já conhecia o trabalho da cooperativa. Para ela, é importante contar um pouco da história dos produtos quando o cliente chega ao espaço.

“Eu percebi um interesse muito grande dos clientes, principalmente quando falo que a peça tem um valor agregado porque foi feito por mulheres privadas de liberdade que buscam no artesanato uma forma de expressar seus sentimentos”, conta.

Outro ponto destacado por Phriscila é a ressocialização das internas através do trabalho. “Eu explico para as pessoas que a confecção das peças ajuda a diminuir a pena delas. É importante saber disso, que de alguma forma a gente também ajuda. Sempre que vendo uma peça da Coostafe fico feliz porque sei que tem uma história ali e isso é muito especial para mim”, diz.

Diversos acessórios, peças de vestuário, e até mesmo alguns itens de gastronomia são facilmente encontrados na loja. A “Empodera Ela” permanece no Boulevard Shopping até o dia 03 de abril, no primeiro piso, no horário de 10h às 22h.

Moda inclusiva – O Shopping Pátio Belém encerrou no último domingo (12) a programação “Semana da Mulher”, que trouxe a exposição de moda inclusiva e sustentável “Fibra da Terra”, feita pela estilista Alcimara Braga e confeccionada pelas internas da Coostafe durante as oficinas de moda e figurino.

Toda a coleção sustentável foi desenvolvida a partir de uma proposta de roupas e produtos de moda confeccionados com juta, uma fibra sustentável e biodegradável, concedida pela Castanhal Têxtil.

“Vejo na Coostafe um grande potencial no que diz respeito à moda sustentável. Moda também é fator social e de transformação; me alegro compartilhar estes momentos com elas. Desde que conheci a cooperativa eu aprendo muito com essas mulheres, e espero que possamos continuar fazendo muitos projetos juntas”, declarou Alcimara Braga, professora de Moda, Especialista em Cultura de Moda e Mercado, Design de produto de Moda e Modelagem.

Texto: Yasmin Cavalcante/NCS SEAP

Fonte: Agência Pará/Foto: NCS/SEAP