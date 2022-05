Produtos de origem paraense são destaque no Mini Festival do Chocolate, Flores e Joias da Amazônia

“Vim comprar uma iguaria, os nibs de cacau que soube através de um vendedor do combu que eu poderia encontrar aqui”, disse a técnica de informática Josely Castro, uma das visitantes do Mini Festival do Chocolate, Flores e Joias da Amazônia, neste sábado (7).

Com a proposta de fomentar a comercialização dos três itens no Estado, para proporcionar o desenvolvimento das cadeias produtivas, o evento oferece, desde a última sexta-feira (06), a oportunidade aos visitantes de conhecer mais sobre o que é produzido no estado, os chamados “produtos de origem”.

Luciana Ferreira, coordenadora de mercado da Sedeme, explica o propósito do evento realizado em edição especial neste dia das mães. “Este evento tem o propósito de auxiliar a retomada da economia, principalmente por conta da pandemia, então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Sedap e demais parceiros, realiza esse evento que traz destaque para o chocolate, as flores e joias, todas opções muito interessantes para presentes neste dia das mães”.

“Aqui, temos produtos finais, produzidos aqui no estado, que valorizam toda a cadeia produtiva desde os produtores até os profissionais que trabalham na transformação, como até mesmo profissionais da gastronomia falando inclusive sobre os benefícios de se consumir um chocolate de qualidade. Então, não é por acaso que realizamos esse evento para o Dia das Mães. Hoje aqui tivemos diversas atividades em homenagem às mães e amanhã continua, com esquete para crianças, manipulação de chocolate e diversas outras atividades para toda a família”, complementou.

No segundo dia de programação, neste sábado (7), o Mini Festival contou com uma missa especial de Dia das Mães, pela escola Santa Emília, além de apresentação musical de Cinthya Pamplona, oficina de chocolate para crianças e mães e show com Juliana Franco. O evento teve início às 10h e se encerrou às 18h.

Realizado pelo Governo do Pará, por meio das secretarias de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), além do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), o Mini Festival conta com vendas dos mais variados tipos de flores, plantas ornamentais, arranjos, buquês de rosas, terrários, bombons e arranjos de chocolate, joias confeccionadas pelos artesãos locais, entre outros, além de oficinas, exposição de joias e atrações culturais.

Ao todo, 21 produtores/comerciantes de flores, chocolates e joias participam do evento, realizado no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, em Belém.

Dulcimar Melo, da equipe do ProCacau da Sedap e coordenadora do evento, destaca a importância da realização do evento.

“A realização dessa ação é muito importante porque conseguimos trazer aqui subprodutos do cacau, então o que a gente quer com isso destacar a qualidade do nosso chocolate de origem, que vem do produtor familiar, e além disso também temos a cadeia das plantas e flores, que é muito organizada e que nos damos apoio há muito anos e que tem destaque aqui no evento também”, explica.

Diferenciais

Uma das expositoras do evento, a empresa Cacauway conta com 10 produtos para a comercialização no evento, entre eles barras de chocolate com variações de percentual de cacau em sua composição, com ou sem leite, além do recém-lançado “ChocoNuts”, um creme de chocolate composto por massa de cacau e castanha do Pará, produto criado pela própria empresa.

“A nossa fábrica e a plantação ficam em Medicilândia, mas temos pontos de venda em Belém, Altamira, Medicilândia e Santarém, então participar deste evento é importante porque conseguimos divulgar mais o nosso trabalho e contribuímos para dar mais visibilidade ao cacau e chocolate de origem produzidos aqui no Pará, então isso para nós é muito gratificante”, explica a vendedora da Cacauway, Eliza Moutinho.

Confira a programação deste domingo (8/05)

10h às 14h – Comercialização de itens 0

10h – Apresentação Musical | DJ BUIU (Instrumental)

11h – Teatro Infantil | Grupo de Teatro Atorres

12h – Apresentação Musical | Mestre Solano

Por Igor Nascimento (SEDEME)

Fonte: Agência Pará/Foto: Julio Santos