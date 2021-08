Produtos horti têm altas que superam a inflação em 12 meses

A alimentação básica dos paraenses continua apresentando fortes elevações de preços e muitos são os fatores que contribuem diretamente para este cenário. A maioria dos produtos de cunho alimentar consumidos no Pará vem de outros Estados, e nestes tempos de Pandemia, além da elevação dos custos de produção, também ocorrem os aumentos no custo do frete (principalmente em função da alta nos preços dos combustíveis) e, mais recentemente, as fortes variações climáticas (extremos de frio e calor). Todos estes fatores combinados fazem com que os preços dos alimentos no Pará sejam bastante elevados, entre eles os produtos hortis (hortaliças, verduras e legumes).

O Balanço feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com a trajetória de preços dos produtos hortis comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém nos últimos 12 meses, mostra que a grande maioria ficou bem mais cara, e muitos com reajustes acima da inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

No período analisado, os maiores reajustes de preços ocorreram com o repolho, quilo com alta acumulada de 27,95%, seguido da beterraba, quilo com alta de 24,92%; abóbora, quilo com alta de 24,49%; batata doce rosa, quilo com alta de 22,04%; batata doce branca, quilo com alta de 10,93% e do quiabo, quilo com alta de 9,00%.

Também no mesmo período analisado, alguns produtos apresentaram recuos de preços, com destaque para a cebola, quilo com queda de 37,14%, seguida da batata lavada, quilo com queda de 27,37%; cenoura, quilo com queda de 9,04%; pimentão verde, quilo com queda de 8,17% e do pepino, quilo com queda de 6,57%.

