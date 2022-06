Produtos para as delícias da quadra junina estão com preços bem acima da inflação

Após dois anos de restrições por conta da pandemia da covid-19, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA voltou a divulgar, ontem, terça-feira, 31/05, pesquisa com os dados sobre preços das guloseimas típicas consumidas no Estado do Pará durante as festas juninas, tais como Mingau de Milho, Tapioca, Pé de Moleque, canjica. As festas juninas começam acontecer a partir de hoje, início da chamada Trezena de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro e que relembra também o Dia dos Namorados, celebrado no dia do santo popular, a 13 de junho. Depois, chegam São João, tido como principal santo da quadra, São Pedro e São Marçal, respectivamente, a 24, 29 e 30 de junho.



O foco da pesquisa ora divulgada são os preços dos produtos in natura comercializados nas maiores Redes de Supermercados da Grande Belém e que deverão ser utilizados na elaboração das principais comidas típicas já prontas para a Quadra Junina. Ao lado das quadrilhas e bois-bumbás, a tradição das Festas Juninas também tem se mantido nas Comidas Típicas de época. Os locais de vendas de produtos in natura, assim como das principais comidas típicas já prontas aumentaram muito ao longo dos anos.



Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, para a quadra junina deste ano, a trajetória de preços dos produtos in natura mostram aumentos generalizados e a maioria em percentuais superiores à inflação calculada em torno de 12,00% para os últimos 12 meses. Os preços dos produtos in natura se diferenciam por tipo, marcas, peso e locais de venda. Os produtos relacionados são os destaques das pesquisas efetuadas no período de 21 a 24/05/2022 com cerca de 50 produtos in natura, nas principais Redes de Supermercados da Grande Belém, em comparação com mesmo período do ano passado.



As altas mais expressivas nos preços dos produtos de época (in natura) verificados este ano em relação ao mesmo período do ano passado estão nos seguintes produtos: Milho Branco para Mingau, pacote de 500g com reajuste acumulado de 57,24% e alt,a de 56,91% seguido do Milho para Pipoca, pacote de 500g com alta de 39,72%; Azeite de Dendê, vidro 200ml com alta de 29,10%; Açúcar refinado, pacote 1kg com alta de 29,04%; Canela em Pó, vidro de 25g com alta de 28,01%; Canjiquinha, caixa de 500g com alta de 21,70%; Fubá de Milho pacote de 500g com alta de 14,99%; Cuscuz, pacote de 500g com alta de 10,45%; Leite condensado, lata de 395g com alta de 8,20% e do Coco Ralado, pacote de 50g com alta de 6,01%.



Além dos tradicionais produtos já listados, outros que também fazem parte do preparo das comidas típicas da quadra Junina também estão mais caros, como é o caso do Leite de coco, do Arroz, da Farinha de Tapioca, da Tapioca utilizada para fazer a goma, do camarão, da maniva, do jambu e etc.

Assim, diz o Dieese/PA que os reflexos destas altas generalizadas de preços observadas nos últimos 12 meses nos produtos in natura que deverão integrar as comidas típicas da Quadra Junina comercializados em Supermercados e outros pontos de venda da Grande Belém, logo serão percebidos pelos consumidores com a compra das comidas típicas (já preparadas). Então, não será muito saudável para o bolso, adquirir esses produtos, já feitos ou para fazer, conclui Roberto Sena.

Imagem: Reprodução