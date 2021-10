Produtos para compor o almoço do Círio galopam à frente da inflação

Pelo segundo ano consecutivo e em meio a uma conjuntura ainda desfavorável, principalmente por conta dos reflexos negativos da pandemia, o Círio deste ano, assim como no ano passado, deverá acontecer em um formato diferente. Mesmo assim, romeiros e turistas deverão estar em Belém para os festejos do Círio deste ano. Entretanto, os gastos e os impactos no orçamento serão bem maiores que os verificados no mesmo período do ano passado, puxados principalmente pelas altas generalizadas na grande maioria de produtos, bens e serviços.

Esta é a conclusão do balanço efetuado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA sobre os custos do Círio 2021. Entre essas altas expressivas nos últimos 12 meses, um dos destaques é o custo da alimentação. Portanto, não está nada fácil fazer o almoço do segundo domingo de outubro neste ano.



Para os romeiros e turistas do Círio 2021, o aumento das despesas começou com os reajustes significativos (e a maioria acima da inflação) no transporte e hospedagem. O custo com transporte, por exemplo, neste Círio, teve aumentos quase generalizados abrangendo o transporte aéreo e o rodoviário de passageiros. O transporte aéreo com reajustes bem superiores à inflação estimada em torno de 10,00% para os últimos 12 meses.



Como já eram esperados, os impactos conjunturais também se estenderam nos preços da alimentação neste Círio/2021, com aumentos generalizados em relação ao Círio do ano passado, nos principais produtos e ingredientes que compõem o tradicional almoço, em especial o pato, peru, frango, a maniva/maniçoba e o tucupi.



O Dieese/PA, por meio de pesquisas semanais em feiras livres e supermercados da Grande Belém, como vêm fazendo ao longo dos últimos anos, voltou neste Círio a acompanhar a trajetória de preços dos principais produtos do tradicional almoço, desde o inicio do mês de agosto/2021.



Para este Círio o numero de patos vivos comercializados em feiras livres da Grande Belém já apresenta aumento considerável em relação às pesquisas efetuadas até o inicio da semana passada. Entretanto, a quantidade de aves comercializadas este ano já é superior a verificada no Círio do ano passado.



Ao longo dos anos, é perceptível a diminuição da oferta de patos vivos nas feiras livres da Grande Belém. Até o final da década de 90, a estimativa era de que cerca de 20 mil aves eram ofertadas por ocasião do Círio, principalmente no Ver-o-Peso e 25 de Setembro, a maioria vinda das aves vindas do Maranhão. É possível que a partir desta de semana, na reta final para o Círio, ocorra aumento no número de aves vivas nas feiras livres, e com isso um maior equilíbrio nos preços, diz Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.



Segundo as pesquisas, os patos vivos foram encontrados nas feiras livres da Grande Belém com preços que variam entre R$ 70,00 a R$ 130,00 (unidade da ave), pesando entre pesam de 2,5 Kg a 3,5 Kg, com reajustes que chegam a mais de 15,00% em relação aos preços praticados no Círio do ano passado.



As aves têm procedências distintas, como por exemplo, Castanhal, Região das Ilhas, Abaetetuba, Barcarena, Santa Isabel, entre outros, constata o Dieese junto aos vendedores. Já o pato congelado, encontrado em sua grande maioria nos supermercados, teve uma situação totalmente inversa em relação à ave viva nas feiras livres, pois aumentou de forma expressiva desde o inicio dos anos 2000, em especial na época do Círio, a comercialização de aves congeladas nos Supermercados da RMB.

Para este ano, na grande maioria das redes de supermercados da RMB, estão comercializando o pato congelado da marca Germânia, oriundo do Estado de Santa Catarina, custando entre R$ 27,80 a R$ 27,90 por kg. No mesmo período do ano passado, o mesmo produto era comercializado com os preços variando entre R$ 16,35 a R$ 18,29 por kg. A alta de preços nos últimos 12 meses ultrapassa a inflação e chega a mais de 20,00%.



Por outro lado a maniçoba, outro produto de peso no almoço do Círio deste ano, também deverá estar mais cara que no mesmo período do ano passado, motivado principalmente pelas altas expressivas nos preços dos principais ingredientes que são utilizados no seu preparo, como a maniva e os demais produtos oriundos do porco. Para quem vai fazer a maniçoba light, a situação também é de carestia, pois o charque e a carne bovina também estão pela hora da morte.



As altas nos preços da maniva e também nos principais ingredientes que compõem a maniçoba estão elevando bastante o preço cobrado pelo prato do produto. Em vários locais da Grande Belém, os preços em alguns casos chegam a mais de R$ 15,00 (dependendo do local de compra).

Alguns complementos do almoço como o maço do jambu e da alfavaca também estão mais caros este ano em relação ao Círio do ano passado. O jambu e a alfavaca comercializados nas feiras livres podem ser encontrados com preços oscilando entre R$ 2,00 a R$ 3,00.

