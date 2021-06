Professor de escolinha de futebol que estava foragido de Marabá é preso em Manaus

Erismar Nunes Noronha teria abusado sexualmente de inúmeros adolescentes, que procuravam a escolinha com o sonho de mudar de vida através do esporte

Erismar Nunes Noronha, conhecido como “Índio”, de idade desconhecida, foi preso na tarde desta terça-feira (29), em Manaus. De acordo com informações do Ministério Público e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, Erismar era o professor responsável por uma escolinha de futebol, localizada em Marabá, onde também atuava Ubiratan Ramos de Carvalho, conhecido como “Bira Ramos”, que está preso desde 2016, tendo sido condenado em 2018 a 28 anos de prisão pelo mesmo crime.

Erismar teria abusado sexualmente de inúmeros adolescentes, que procuravam a escolinha com o sonho de mudar de vida através do esporte, os quais ele aliciava e estuprava.

As investigações iniciaram no mês de maio deste ano, quando a mãe de uma criança, de apenas 10 anos de idade, flagrou no celular do filho um vídeo íntimo enviado para Erismar, mediante solicitação deste. O vídeo acabou chegando ao MP, que solicitou à Delegacia da Criança e Adolescente que investigasse a fundo o caso.

Após tomar conhecimento das investigações, Erismar Noronha fugiu de Marabá, e inicialmente as autoridades receberam informações de que ele estaria no Maranhão. Após intenso trabalho investigativo, foi localizado na cidade de Manaus (AM), onde foi preso nesta terça-feira, e deverá ser recambiado para o presídio de Marabá, onde o colega “Bira Ramos” cumpre pena.

A prisão preventiva de Erismar foi determinada pela juíza Renata Guerreiro Milhomem de Souza, titular da 1ª Vara Criminal de Marabá. A investigação foi realizada pelas Promotorias de Justiça da Infância e Criminal, tendo à frente os promotores Alexsandra Muniz Mardegan e Samuel Furtado Sobral, em parceria com a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, que tem à frente a delegada Elaine Carla de Lima. Também tiveram participação determinante na prisão a Polícia Civil de Manaus e o Núcleo Avançado de Investigação da Polícia Civil de Marabá. Com informações do portal Correio de Carajás e Polícia Civil.

Fonte: Amazonia