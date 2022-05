Professor é autuado por atentado violento ao pudor contra aluno

Um professor foi acusado do crime de atentado violento ao puder contra um aluno menor de idade durante as aulas. O acusado se chama Douglas Gemino, que foi preso por uma guarnição do 84º Posto de Policiamento Destacado da Polícia Militar (84º PPD) em Rio Maria, no sul do Pará.



Douglas foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município, onde se encontra à disposição da Justiça. A informação e de Native News Carajás.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia que o professor estaria praticando atos libidinosos com um aluno durante aula particular. Ele viria acariciando as partes íntimas da criança durante as aulas.



De acordo com os agentes, assim que o caso foi informado, eles seguiram até a casa do professor, que confessou o crime e recebeu voz e prisão. Ele foi conduzido para unidade policial, onde foi autuado.

O caso tomou as redes sociais e causou muita revolta na cidade. O acusado segue retido, à disposição do poder judiciário.



Imagem: Informativo Brasil