Professor paraense Holon Ro estreará ao lado de Jojo Todynho neste domingo

O quadro Danças dos Famosos do programa “Domingão com Huck” estreou no último domingo, 27 de março, a temporada de 2022 e trouxe as apresentações dos famosos homens. Neste domingo (3), será a estreia das apresentações das famosas mulheres e contará com a presença do coreógrafo paraense Holon Ro, que conduzirá campeã de “A Fazenda 12”, Jojo Todynho. Em Belém, a torcida se prepara para acompanhar a atuação da dupla.

Rolon, que possui uma escola de dança na capital paraense, pede o apoio do público por meio das redes sociais e fala sobre a animação de participar do quadro ao lado da fankeira. “Eu estou muito feliz com a repercussão da minha parceria com a Jojo. Ela é ótima e dedicada. Quero aproveitar para pedir o apoio de todos os paraenses e da minha família Cabanos. (Quero) Todo mundo vibrando e torcendo no baile!”, declarou Rolon por meio da assessoria.

A rotina intensa de ensaios acontece no Rio de Janeiro, e é compartilhada diariamente pelo coreógrafo. A estreia aguardada pelos alunos e amigos do professor de dança contará com uma comemoração especial neste domingo, às 18 horas, no bairro da Pedreira, com direito a baile de dança no Clube Alegria e transmissão da apresentação em telão. Mesmo com 20 anos de experiência em dança de salão, o coreógrafo escolhido pela emissora revela estar nervoso para a apresentação no programa.

