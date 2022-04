Professora é presa por ensinar receitas com maconha nas redes sociais

Na tarde desta quinta-feira (7), uma professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SED-DF) de 33 anos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 33 anos era monitorada há cerca de um mês por anunciar a venda de LSD nas redes sociais, mas ao longo das investigações também foi descoberto que ela também usava as redes sociais para ensinar diversas receitas culinárias com as drogas, uma delas é a manteiga de maconha.

Ela foi detida por meio da Operação Bad Cooker, deflagrada na tarde de ontem e durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dela foram encontradas porções de maconha, LSD e MDMA e uma balança de precisão. A autora foi autuada em flagrante e recolhida à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerá à disposição da Justiça. Caso seja condenada, a professora pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.

Fonte: Debate Carajás com informações do Metrópoles