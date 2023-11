Professores da rede estadual podem se inscrever em oficina sobre patrimônio histórico

Professores da rede estadual podem se inscrever gratuitamente no projeto Fima na Escola, que consiste em uma atividade de formação em patrimônio histórico e sensibilização musical. O curso tem vagas limitadas e será realizado no dia 09 de novembro no Centro de Formação de Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará (Cefor), em Belém. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site do Cefor.

“O curso será voltado para professores da rede estadual de ensino, que terão uma oportunidade imperdível para enriquecer seu repertório pedagógico e se conectar com as raízes culturais de nossa terra. Lembrando que este ainda é o primeiro momento do projeto, depois teremos algo mais grandioso e voltado para os nossos estudantes da rede”, ressalta o diretor do Cefor, professor Augusto Paes.

A formação será ministrada pelo diretor artístico do Festival Interativo de Música e Arquitetura, Pablo Castellar, juntamente com o historiador e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Aldrin Figueiredo, que conduzirão a atividade de formação em patrimônio histórico e sensibilização musical. O curso será realizado das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30.

O projeto Fima na Escola é uma realização do Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, em parceria com a Seduc.

Imagem: Agência Pará de Notícias