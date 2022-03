Professores da rede municipal recebem capacitação em Libras para comunicação com alunos surdos

Cláudia Saldanha Coimbra é professora na Escola Municipal Parque Amazônia, no bairro da Terra Firme. Assim que soube do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), fez questão de fazer a inscrição.

A professora explica, que dominar Libras é garantir a comunicação com alunos surdos e eles estão cada vez mais presentes na sala de aula, por isso, é essencial para os educadores.

O curso de Libras é ofertado gratuitamente no Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie). Na quinta-feira, 17, foi realizada a aula inaugural. Setenta servidores se inscreveram no curso, que é oferecido anualmente pelo Crie. Todas as vagas foram preenchidas.

A coordenadora do programa bilíngue, Isabel Abrahão, explica que o curso oferta a capacitação de nível intermediário, o que facilita a comunicação dos educadores em sala de aula e reforça o compromisso da Semec de transformar Belém em uma cidade alfabetizada, educadora, leitora e inclusiva.

“O curso é um pontapé inicial para quebrar barreiras de comunicação dentro e fora da sala de aula”, ressalta. Ela lembra ainda, que o Brasil é um país bilíngue, que tem como primeira língua o português e a segunda é Libras.

A professora Cíntia Borges de Cristo, que trabalha na Escola Municipal Iza Cunha, no bairro do Barreiro, conta que se inscreveu porque quer aprender a se comunicar com os surdos e também quer ensinar a comunidade escolar.

“Aprender Libras é o tipo de conhecimento que precisa ser socializado e ajuda e muito no acolhimento dos alunos surdos na rede municipal de ensino”, afirma.

Texto: Eduardo Marques

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semec