Professores da UFPA suspendem atividades nesta quarta (19)

Professores, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizam uma carreata na proxima quarta-feira, 19, considerado como Dia Nacional de Luta em defesa da educação pública em todo o país. O ato é uma resposta aos cortes orçamentários e ao projeto de lei 5595/20, que justifica o retorno das aulas presenciais durante a pandemia, em escolas e universidades, públicas e privadas.

Em Belém, a manifestação é organizada pela Associação dos Docentes da UFPA (Adufpa), em parceria com o Sinditifes e DCE-UFPA. A concentração será no Mirante do campus no Guamá, às 9h.

A mobilização dos docentes da UFPA também realizará a paralisação das atividades remotas. A decisão foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral da Adufpa realizada nesta segunda-feira, 17, e segue a recomendação do sindicato nacional, ANDES-SN.