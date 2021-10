Professores de Ananindeua exigem a correta aplicação dos recursos do Fundeb no município

Apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp)os professores suspenderam as atividades na manhã desta quinta-feira, 28, para se manifestarem em frente à Prefeitura Municipal de Ananindeua, na Rodovia BR 316, para exigir a recomposição salarial e explicações da destinação dos mais de R$ 130 milhões recebidos pela Prefeitura, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), já que apenas R$ 61 milhões foram aplicados na valorização do magistério, isto é, menos dos 70% os em lei.



“Manifestamos insatisfação dos profissionais de educação com o pagamento dos seus salários. A Prefeitura tem, com o Fundeb, a oportunidade de pagar um abono ou recomposição salarial, mas ainda não respondeu nossa solicitação de diálogo, cancelando a última reunião marcada para o dia 26 de outubro”, declarou Andrea Salustiano, professora e coordenadora do Sintepp Ananindeua.

“A prefeitura não pode deixar de investir 70% da verba do Fundeb no pagamento dos salários dos profissionais do magistério. Atualmente, o município aplicou apenas 52% desses recursos. Isso significa que, embora a gestão não possa aumentar os salários por conta da Lei 173, a gestão também precisa cumprir as normas do Fundeb”, completou.



Segundo o professor Jair Pena, coordenador de Finanças e conselheiro do Fundeb em Ananindeua, a manifestação é importante para mostrar a insatisfação da categoria. “Até agosto, o prefeito Dr. Daniel gastou menos que deveria com pagamentos aos trabalhadores. Então, ele precisa fazer pra gente uma proposta do que fazer com o Fundeb. Estamos aqui mostrando nossa indignação, ainda mais porque ele marcou uma reunião com o Sintepp e desmarcou. Toda categoria merece ser respeitada, e fomos desrespeitados. Deve existir ao menos o diálogo!“.



Para o professor Elisiário Nogueira, coordenador, que esteve reunido nesta manhã com a Secretária de Educação Leila Freire e com o Procurador Geral de Ananindeua, Dr. João Brasil, o prefeito Dr.Daniel precisa se posicionar urgente, do contrário, poderá responder por crime de improbidade administrativa, já que os recursos do Fundeb não estão sendo corretamente aplicados na valorização do Magistério como previsto em Lei.



Ouvido pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, Dr. João Brasil disse que a prefeitura á reunir com a categoria do magistério no dia 12 de novembro, em que apresentará uma proposta à categoria que ja recebe, em Ananindeua, o piso nacional. Brasil disse que a reunião de hoje serviu para reforçar o debate e que já houve neste ano outros encontros entre a administração municipal e a categoria.

Imagens: Júnior Campos