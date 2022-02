Professores de Marabá entram em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã

Os professores da rede municipal de ensino de Marabá, no sudeste do Pará, entrarão em greve a partir de amanhã, segunda-feira, 21, e mais de 54 mil alunos ficarão sem aula por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Sintepp, na última sexta-feira, 18, ocorreu um ato público dos trabalhadores da educação em frente a Secretaria Municipal de Obras, onde estava agendada reunião com o prefeito Tião Miranda.

Todavia, a reunião teria sido remarcada pelo gestor municipal para a próxima sexta-feira, 25, o que foi a gota d’água para que os educadores deflagrassem a paralisação.

Um dos pontos de reivindicações é que houve a sobra de R$ 14 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb, mas até o momento não foi debatido como será feito o rateio dessa verba.

“Desde o final do ano, o governo vem afirmando que houve sobras dos recursos em caixa, no entanto segue com dinheiro guardado”, bradou um dos líderes do movimProfessores de Marabá entram em greve por tempo indeterminado a partir de amanhãOs professores da rede municipal de ensino de Marabá, no sudeste do Pará, entrarão em greve a partir de amanhã, segunda-feira, 21, e mais de 54 mil alunos ficarão sem aula por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Sintepp, na última sexta-feira, 18, ocorreu um ato público dos trabalhadores da educação em frente a Secretaria Municipal de Obras, onde estava agendada reunião com o prefeito Tião Miranda.Todavia, a reunião teria sido remarcada pelo gestor municipal para a próxima sexta-feira, 25, o que foi a gota d’água para que os educadores deflagrassem a paralisação.Um dos pontos de reivindicações é que houve a sobra de R$ 14 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb, mas até o momento não foi debatido como será feito o rateio dessa verba.“Desde o final do ano, o governo vem afirmando que houve sobras dos recursos em caixa, no entanto segue com dinheiro guardado”, bradou um dos líderes do movimento.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar