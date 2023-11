Profissionais da Alcoa e voluntários atuam no combate a incêndios em Juruti

Com aproximadamente 60 mil habitantes, Juruti não possui unidade de Bombeiros Militares. A representação mais próxima está em Santarém, sede do 4° Grupamento de Bombeiro Militar, a mais de 200 km de distância, o que inviabiliza a atuação em casos de emergências. Os bombeiros civis atuam em instalações privadas como porto, mina e áreas remotas onde há a atuação da Alcoa, que minera bauxita no município há 14 anos.

Ao todo, os 24 bombeiros que compõe a brigada e dão apoio em ocorrências na cidade, envolvendo chamados para combate a incêndio em residências ou vegetação, além de primeiros socorros em acidentes.

A rotina da brigada não é composta apenas pelos atendimentos das ocorrências, a corporação também concentra esforços em repassar orientações para a prevenção, que inclui o monitoramento de áreas com maior vulnerabilidade. Cumprem ainda um papel social importante, compartilhando informações para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Entre os projetos sociais, está a Brigada Mirim. Além das atividades de bombeiros, como noções de combate e prevenção de incêndios, primeiros socorros e emergências são repassados para as crianças ensinamentos sobre educação ambiental. O setor de Educação Ambiental da Companhia também desenvolve ações nas áreas de influência da rodovia e ferrovia e de áreas onde há moradores com atividades agrícolas e de roçagem, pontos considerados de maior vulnerabilidade.

O aumento significativo das temperaturas e a ausência de chuvas do verão amazônico criam o cenário propício para incêndios em área de vegetação, que se intensificaram em 2023. Os brigadistas da Alcoa atuam no combate dando apoio para a Prefeitura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e comunidades.

A companhia mantém apoio incondicional para a Operação Fênix, coordenada pelo Governo do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que segue atuando contra mais de 100 focos de incêndio em todo o município. A Brigada reforçou a equipe por meio da contratação de mais 10 Bombeiros Civis e tem disponibilizado diversos equipamentos de combate a incêndio florestal, incluindo Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), veículos, caminhões e carros pipa.

Diariamente, os focos são monitorados através do painel do fogo, e as equipes atuam em diversas frentes de serviço, seja na orientação com educação ambiental, fiscalização ambiental, na autuação de práticas criminosas, no monitoramento ambiental e no combate.

A alta incidência afetou a rotina de trabalho da mina e alguns setores da operação estão operando de forma parcial, por conta da densidade da fumaça, atendendo aos protocolos de segurança e de saúde dos funcionários. A Alcoa segue empenhada nos esforços de prevenção e combates aos incêndios, atuando sempre que necessário.

Imagens: Divulgação