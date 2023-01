Profissionais da educação recebem treinamento de primeiros-socorros para atuação nas escolas municipais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), promoveu nesta segunda-feira, 30, a 1ª Formação em Serviço Integrado em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para atender a Lei 13.722, conhecida popularmente como Lei Lucas, que determina a formação básica de profissionais da educação em primeiros-socorros de bebês e crianças, essencial na rede pública e privada da educação básica.

Aproximadamente 50 funcionários das escolas municipais localizadas no Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent) participaram da capacitação: Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental (EMEIF) Santana do Aurá, Unidade de Educação Infantil (UEI) Aurá e Verdejantes, mais a Unidade Pedagógica (UP) Bolonha.

“Esta é uma boa oportunidade para reunir as unidades próximas e fortalecer o planejamento dentro do distrito, para que possam com o trabalho pedagógico e administrativo estar preparados para atender da melhor maneira possível, caso algum incidente aconteça dentro de nossas unidades”, afirmou a diretora da Emeif Santana do Aurá, Carine Coelho.

Urgência e emergência

No treinamento foram abordadas técnicas que envolvem situações de paradas respiratórias, engasgo, ferimentos e fraturas. Além da importância de agir de forma preventiva em situações de emergência e urgências médicas até a chegada do atendimento especializado. O 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Nelson Monteiro, ministrou as técnicas de primeiros-socorros.

“Essa formação tem grande importância para o atendimento de primeiros socorros, tanto para os alunos das unidades, como para qualquer funcionário e colaboradores. Assim, ensinamos de que forma proceder mediante a cada situação, seja por trauma ou emergências clínicas”, destacou o sargento.

A professora Lidiane Bahia, da UEI Aurá, conta que já teve outras formações envolvendo a temática e a oficina serviu para atualizar e relembrar as noções de primeiros socorros e como proceder nessas situações. “Esses temas são fundamentais para todos nós que trabalhamos em setores públicos. Em qualquer espaço que atende pessoas, é preciso ter o conhecimento básico de primeiros socorros”, ressaltou.

Ao longo do mês de janeiro outras unidades da rede municipal realizam formação de primeiros socorros, sempre em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e profissionais de enfermagem.

Dados – A lei nº 13.722/18, também conhecida como Lei Lucas, foi sancionada em 2018 e determina que instituições públicas e privadas da educação básica capacitem professores e funcionários em primeiros socorros, para que, quando necessário, possam agir. O nome da lei é uma homenagem ao estudante de Campinas (SP), Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que em 2017 faleceu após engasgar durante um passeio promovido pela escola.

Texto: Leandro Müller



Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec