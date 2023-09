Profissionais da saúde participam de qualificação voltada à promoção da saúde do homem

Para ajudar a sensibilizar os homens a buscar acompanhamento médico com mais regularidade, a Prefeiutra de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promoveu nesta semana a qualificação “Saúde Integral do Homem: um novo olhar na atenção primaria à saúde de Belém”.

A ação foi destinada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), educadores populares e gestores das unidades municipais de Saúde (UMS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) .

“Esse evento tem como proposta a saúde do homem e é muito importante para todos os profissionais das unidades de saúde. Como as pessoas costumam falar o homem é teimoso, resistente a ir à unidade pedir uma consulta, nem que seja uma vez ao ano. Por ele ter sempre uma rotina de trabalho, vida social, alega, muitas vezes, não achar tempo para procurar a unidade de saúde. Muitos só procuram médico quando alguma doença já está bem avançada”, lamentou Márcio Almeida, ACS e educador popular de saúde.

A coordenadora da Referência Técnica em Saúde do Homem da Sesma, Maísa Gomes, conta que o objetivo do encontro foi fazer com que os Agentes de Saúde tenham um novo olhar para a população masculina nas unidades de saúde.

“É preciso trazer a população masculina para esse trabalho de promoção e prevenção. Infelizmente, vemos essa população nas urgências e emergências quando já estão com doenças graves e avançadas. A proposta é trazer essa população para a atenção básica e fazer com que ele se cuide e tenha esse autocuidado, tanto dele quanto de sua família”, reforça Maísa.

O evento contou com a presença da assessora técnica da Coordenação de Atenção a Saúde do Homem do Departamento de Gestão do Cuidado Integral da Secretaria de Atenção Primária á Saúde do Ministério da Saúde, Isabela Machado, que apresentou um panorama da política nacional, detalhando a implantação e efetivação dessas ações.

Texto: João Reis – Estagiário da Assessoria de Comunicação da Sesma, sob a supervisão da jornalista Danielly Gomes.

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom./Sesma