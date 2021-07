Profissionais da segurança pública vão receber 2ª dose da vacina contra Covid-19

Mais uma etapa do programa de imunização contra a Covid-19 para agentes de segurança pública do Estado será realizada nesta terça-feira (27). A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), com o objetivo de garantir a imunização dos servidores do Sistema de Segurança Pública estadual. A vacinação ocorrerá no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. Estarão disponíveis 311 doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

A vacina será aplicada em profissionais que estavam aguardando a segunda dose, antes prevista para os dias 20 e 22 de julho. Nesta etapa serão contemplados agentes das polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e servidores da Segup, informou o coordenador de Políticas de Prevenção da Segup, capitão Rodrigo do Vale. Segundo ele, “essa vacinação vai ocorrer para os agentes que estavam aguardando para tomar a 2ª dose. Eles vão tomar ainda dentro do prazo previsto pelas organizações de saúde, que estipulam de 8 a 12 semanas para que a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 seja tomada”.

O coordenador ressaltou ainda a importância de todos os agentes de segurança pública receberam a 2ª dose, garantindo a cobertura vacinal completa. “Reforçamos sempre a importância de todos os profissionais de segurança pública cumprirem os ciclos previstos para completar a vacinação contra a Covid-19, e desta forma garantir a cobertura vacinal e a imunização de todos os profissionais, pois hoje, de acordo com cálculos das forças estaduais, federais e municipais, temos no Estado mais de 15 mil agentes vacinados com a 2ª dose e mais de 20 mil com a 1ª dose”, disse o capitão Rodrigo do Vale.

Público-alvo – A primeira etapa de vacinação direcionada aos agentes da segurança pública foi iniciada em março deste ano, para servidores da segurança pública com atuação nas ações de saúde de cada instituição, seguidos pelos profissionais que atuam na linha de frente e, posteriormente, para os que trabalham em setores administrativos, mas também exercem atividades operacionais.

A vacinação envolveu 30 mil agentes do Sistema de Segurança Pública. Hoje, mais de 50% desses profissionais já receberam a 2ª dose da vacina, e mais de 90%, a 1ª dose.

Já foram contemplados, desde o início da vacinação, profissionais das polícias Militar e Civil, do Detran, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Secretaria de Estado Administração Penitenciária (Seap), além de guardas municipais de Belém, Marituba, Benevides, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF).

Serviço: A vacinação destinada aos agentes de segurança pública, previamente marcada para 20 de julho, ocorrerá no dia 27 (terça-feira), das 09 às 15 h, no 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida de Vasconcelos, s/n, bairro do Reduto, esquina com a Rua Gaspar Viana, em Belém.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará