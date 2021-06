Profissionais de Comunicação do Governo fazem curso de operação de drones

O Curso de Operadores de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA, sigla em inglês) iniciou as aulas voltadas aos profissionais de Comunicação do Governo do Pará, a fim de habilitar esses profissionais para o uso da ferramenta, respeitando as regras previstas de uso. O curso é promovido pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As aulas ocorrem no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp).

Durante o curso, os alunos têm aulas práticas e teóricas. Dentre as disciplinas ministradas estão: Conhecimentos Jurídicos Aplicados; Capacitação de Mídias e seus Contextos Legais; Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública; Georreferenciamento; Ações Preparatórias para Operar RPA e Operação Prática da RPA, totalizando 50 horas de aulas.

“O curso de operadores de RPA faz parte da estratégia do Governo em combinar investimento, inteligência e integração, por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos, aprimoramento da mão de obra profissional e sinergia entre os agentes dos órgãos integrantes do Sieds. Os RPAs, também conhecidos por drones, apesar de disponíveis no mercado para fins recreativos e comerciais, há algum tempo passaram a recurso indispensável pelo Sistema de Segurança Pública, tanto pelos agentes de inteligência quanto pelos operacionais, em razão das vantagens na captação de imagens, vídeos, informações e, principalmente, agilidade em terrenos de difícil acesso, que permitem maior eficiência e efetividade nas ações do Estado no enfrentamento à criminalidade urbana e rural”, informou o secretário adjunto de Inteligência e Análise Criminal, delegado André Costa.

Segundo ele, os profissionais das Assessorias de Comunicação também “recebem instruções técnicas de manuseio e manutenção do equipamento de RPA para o desempenho de suas atividades, de maneira a propiciar melhor cobertura de imagens para divulgação à sociedade das ações governamentais”.

Conhecimento – No curso, os alunos aprendem técnicas de pilotagem e segurança, legislação, georreferenciamento, aplicabilidade nas agências de comunicação, captura e edição de imagens.

As Aeronaves Remotamente Pilotadas são utilizadas, na esfera da Segurança Pública, em investigação, levantamento de inteligência, planejamentos operacionais, relatórios contextuais e situacionais.

Para o cabo Antonio Donato, instrutor do curso, o conhecimento da ferramenta e das diferenças de uso nas áreas da segurança pública e administrativa, é fundamental para os profissionais que atuam nas assessorias de comunicação do Estado.

“Esses profissionais terão um conhecimento mais amplo do equipamento e suas regras de uso, tanto para as áreas da segurança pública quanto para as áreas administrativas. O conhecimento da legislação de uso e as técnicas para captação de imagem vão prepará-los de forma mais adequada para o mercado e para atuação em eventos e cerimônias oficias do governo”, ressaltou o instrutor.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará