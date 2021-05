Profissionais de enfermagem serão vacinados nesta quarta-feira,19

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que enfermeiros e técnicos de enfermagem serão vacinados nesta quarta-feira, 19. Os documentos necessários são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém no nome do profissional e carteira do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren/PA). Serão 16 pontos de vacinação e o horário é de 9h às 17h.

A Sesma informa ainda que nos dias 20 e 21/05, seguirá vacinando pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 1981. Os documentos necessários são: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém, além de levar cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico que indique a deficiência, cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira da APPD; comprovante de BPC, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e que será retido no ponto de vacinação.



Critérios de inclusão das pessoas com deficiência permanente:

1. Ter nascido de 1962 a 1981.

2. A Sesma entende que as pessoas com deficiências permanentes não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário e devem ser vacinadas.

3. Devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.

4. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho).

5. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente).

6. Devem ser vacinadas pessoas com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Pontos de vacinação

(Válidos para os dois grupos de enfermeiros e pessoas com deficiência).

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e

a pé;

5. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré.

Drive-thru e a pé.

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso, a pé

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a

pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro. a pé;

11. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do

Guamá. Drive-thru e a pé;

12. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila.

13. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

14. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

15. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

16. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.

Por: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém