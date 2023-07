Profissionais de saúde e militares treinam abordagem humanizada em tentativa de suicídio

“É a primeira vez que uma cidade da região Norte recebe o Curso de Abordagem Humanizada em Tentativa de Suicídio. É um passo à frente no atendimento que já existe, pois forma agentes multiplicadores em Belém e no estado do Pará”, explica o coordenador geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), José Guataçara Gabriel.

A abertura do evento foi realizada na manhã desta sexta-feira, 7, no auditório da Escola Tenente Rego Barros, com a participação de enfermeiros, médicos, socorristas, condutores de veículos de serviço de saúde, empresas privadas de telemarketing, profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (SAMU), Forças Armadas e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Abordagem técnica e humanizada

O tenente coronel Diógenes Munhoz, especialista com reconhecimento internacional em Abordagem Humanizada em Tentativa de Suicídio, no primeiro dia do curso conversou com o público de forma descontraída sobre o conteúdo teórico, como o histórico da abordagem técnica para evitar a consumação do suicídio, índices estatísticos, aspectos técnicos, as diversas fases da abordagem realizada pelos profissionais envolvidos e saúde mental.

“O objetivo do curso é a conjunção de forças e técnicas inovadoras para salvar vidas, principalmente adolescentes e pré-adolescentes, que representam o grupo com maiores registro de casos consumados”, destacou o palestrante.

Segundo os dados da OMS e do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 100 mil pessoas, 6.6% cometem suicídio e a estatística anual atinge a marca de 12 mil registros.

Técnica de convencimento

No curso, o tema foi tratado de forma leve, respeitosa, não expositiva e interativa com mais de 400 profissionais que lotaram o auditório.

A Abordagem Humanizada é técnica inovadora, que reúne diversas áreas de conhecimento como psicologia, psicanálise, neurolinguística, linguagem corporal e filosofia, por meio da técnica de convencimento.

“Essa capacitação aprimora o aprendizado teórico e prático para trabalhar um tema tão delicado. Vamos sair daqui com mais conhecimento e empatia no atendimento de pessoas que entram em contato pedindo ajuda e outras situações de risco”, disse Gleyss Silva, monitora de atendimento da empresa de telemarketing TSJ.

O curso segue na manhã deste sábado, 8, com apresentação prática sobre Abordagem Humanizada em Tentativa de Suicídio.

A ação é uma realização da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e SAMU 192.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesma