Profissionais do CIIR concluem 1º Curso Técnico de Órtese e Prótese

Profissionais que atuam no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, participaram da 1ª Turma do Curso Técnico de Órtese e Prótese, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (ETSUS) no Pará “Dr. Manuel Ayres”. Na sexta-feira (21), eles receberam os certificados, em solenidade conduzida pelo secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho. Todos são capacitados como técnicos ortesistas e protesistas, podendo trabalhar na oficina de produção, adaptação e manutenção de próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção.

Ao certificar os profissionais, em solenidade no auditório da Sespa, Rômulo Rodovalho ressaltou o compromisso do Governo do Pará com a população. “Por isso, estamos aqui hoje graduando vocês nesse curso. Estamos muito felizes com esse momento. Vamos continuar investindo na melhoria da assistência à saúde. Existe a previsão da melhoria do atendimento e, se tudo correr bem, muito em breve estaremos construindo dois CIIR no interior do Estado”, anunciou o titular da Sespa.

Agilidade – Segundo a supervisora da Oficina do Centro de Reabilitação, Tatiana Rocha Silva, a qualificação dos profissionais terá reflexos positivos no atendimento aos usuários que necessitam do serviço. “O refinamento das ações e dos serviços vai garantir maior agilidade na entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além de reduzir retrabalhos e possíveis erros, proporcionado por um trabalho ainda mais qualificado aos nossos usuários da rede do Sistema Único de Saúde”, ressaltou.

A profissional disse ainda que entre janeiro e setembro deste ano, o CIIR distribuiu cerca de 3.930 órteses, próteses e materiais especiais. Entre os beneficiados está Maria Alves Ferreira, 67 anos, que há três anos foi encaminhada ao Centro de Reabilitação para receber a prótese da perna esquerda, que perdeu devido ao diabetes. Além da prótese, a usuária foi contemplada com uma cadeira de rodas e cadeira para banho. “Sou grata a Deus por existir o CIIR, porque além de conseguir minha prótese ganhei as cadeiras, o que me facilita muito a vida. Todo dia oro por todos os funcionários do CIIR, para que continuem oferecendo esse atendimento maravilhoso que recebemos”, contou.

Atualmente, Maria Ferreira faz na oficina o treino de marcha para adaptar-se à prótese, e recebe outros atendimentos, como consultas com o gastroenterologista. Ela também vai iniciar tratamento no Centro Especializado em Odontologia tipo II – CEO II.

A qualificação incluiu aulas teóricas, plataforma digital própria para desenvolvimento dos trabalhos e práticas na Oficina do CIIR e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

“As aulas teóricas deveriam ocorrer presencialmente na Escola Técnica do SUS, administrada pela Sespa, mas devido à pandemia de Covid-19 não puderam ser realizadas. Alunos e técnicos do Centro assistiram às aulas de forma virtual”, relembrou Tatiana Rocha, ao informar que o curso priorizou profissionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Humanização – Dos 14 profissionais da oficina do CIIR, nove participaram do curso, em função da especificidade de suas funções. Douglas Rondon, há quatro anos trabalhando no Centro de Reabilitação – dois como maqueiro e dois como técnico na produção e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção – contou que quando atuou como maqueiro “já percebia a humanização para lidar com o usuário, justamente por se tratar de pessoa com deficiência. Ao passar no processo seletivo interno para oficina conheci outra realidade, já que o novo serviço exigia maior responsabilidade e contato mais direto com os usuários, tanto na dispensação de meios auxiliares de locomoção, quanto na produção direta de órteses e próteses”.

Apesar da dificuldade enfrentada devido à pandemia, quando os alunos do curso precisaram se dividir entre as aulas on-line, trabalho e família, ele ressaltou a gratidão pelo aprendizado. “Me sinto privilegiado, pois adquiri maior habilidade, agilidade e profissionalismo, ofertando uma melhor qualidade de vida ao paciente que procura a oficina”, afirmou.

Os usuários podem ter acesso aos serviços por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, acolhido pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminhará à Regulação Estadual, onde o pedido será analisado conforme perfil do usuário, pelo Sistema de Regulação.

Serviço: O CIIR funciona na Rodovia Arthur Bernardes, 1000. Mais informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim