Profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas arrecadam 1,7 tonelada de alimentos para doação

Com os alimentos a unidade hospitalar no oeste do Pará conseguiu criar cestas básicas que serão doadas aos pacientes em condições de vulnerabilidade social. A ação integra campanha solidária incentivada por entidade filantrópica

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, arrecadou 1.756 quilos de alimentos em campanha solidária realizada por profissionais de saúde da unidade. Ao todo, foram mais de 3,2 mil itens alimentícios que ajudaram a criar 114 cestas básicas que serão doadas aos pacientes do hospital e que estão com as famílias em condições de vulnerabilidade social.

A arrecadação faz parte da campanha Junho Solidário, iniciativa estimulada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, que administra o HRBA, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA).

Na manhã desta quarta-feira, 30/6, a família do pequeno Rafael Albuquerque, de 8 anos, em tratamento oncológico no hospital, foi a primeira a receber a cesta básica. A mãe do paciente, Clarice Albuquerque, do município de Trairão, no sudoeste do Pará, relatou a importância da ação.

“Essa doação vem em boa hora, fico muito agradecida a todos os profissionais. Estou acompanhando o tratamento do meu filho e meu marido trabalha na roça em Trairão, nos ajudando financeiramente, mas aqui moramos de aluguel”, comenta.

HRBA continua a campanha até o Natal

A arrecadação de 1,7 tonelada de alimentos pelo HRBA é apenas a primeira etapa de uma gincana solidária em andamento na unidade. O hospital pretende arrecadar, até dezembro deste ano, ainda mais alimentos e até brinquedos.

“A gincana está sendo realizada em três etapas. A primeira foi o Junho Solidário, que tinha a meta de arrecadação de uma tonelada de alimentos e ultrapassamos. A partir de agora, vamos continuar a campanha para o Outubro Solidário, que pretende receber também a doação de brinquedos para as crianças internadas. Por último, temos o Natal Solidário, com meta de arrecadação de 1,5 tonelada de alimentos”, explica Patrícia Nogueira, supervisora de Humanização do HRBA.

De acordo com a profissional, “na dinâmica criada pela unidade, os setores mais engajados na campanha irão ganhar menção honrosa de Setor Solidário 2021, durante as atividades previstas e referente ao Natal no hospital.

Referência para mais de 1,3 milhão de pessoas, o Regional do Baixo Amazonas conta com mais de 1.500 profissionais. Na campanha, organizada pelo Grupo de Ações e Eventos de Humanização (Gaevh), em parceria com o Grupo de Trabalho e Humanização (GTH), os profissionais se mobilizaram para ajudar o próximo neste momento de pandemia.

“Somos referência para 30 municípios do Oeste do Pará, Baixo Amazonas e Xingu. Muitos precisam ser transferidos de suas cidades para buscar atendimento aqui, e enfrentam dificuldades. A pandemia, infelizmente, intensificou crises e desamparou muitas famílias. Queremos ajudar ou pelo menos minimizar essas dificuldades com doação de amor e alimento a quem mais precisa”, ressalta Hebert Moreschi, diretor Hospitalar.

O HRBA está entre os melhores hospitais públicos do País desde 2012, primeira vez que foi reconhecido nacionalmente por boas práticas assistenciais pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A ONA certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.