Profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará recebem vacina contra a gripe

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso iniciou a vacinação contra a gripe influenza dos mais de 720 colaboradores da unidade, localizada em Marabá. A instituição, que pertence ao governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, que pretende vacinar todos os profissionais até esta quarta-feira, 19.

A dose da vacina irá proteger contra os três tipos de vírus influenza: A, B e C. Segundo Odaires Holanda, enfermeira do Trabalho e responsável pela campanha no HRSP, a contaminação com o vírus da gripe diminui a imunidade, aumentando as chances de outras infecções.

“A vacina contra a gripe é muito importante, uma proteção a mais para os profissionais de saúde e ajuda a reduzir o número de pacientes com sintomas respiratórios”, explica. Para Izelda Martins, técnica de Enfermagem e com atuação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, é fundamental que todos possam ser imunizados, especialmente os profissionais de saúde, que diariamente estão sujeitos a inúmeras adversidades.

“Todo ano eu recebo a vacina aqui no hospital. Tem a comodidade de não precisar ir ao posto e receber a dose aqui mesmo, trazendo uma tranquilidade maior para exercermos nossas atividades”, ressaltou.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e referência para mais de 1 milhão de pessoas em 22 municípios da região. Desde o início da pandemia no Brasil, o HRSP é uma das unidades do Estado que atua no tratamento e recuperação de pacientes com a Covid-19. Ao todo, o hospital conta com 115 leitos, sendo 52 exclusivos para os casos mais graves do novo coronavírus.

