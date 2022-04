Programa AgroAmazônia retrata o Estado do Pará e a economia pela força do homem

O programa AgroAmazônia, comandado pelo jornalista Reginaldo Ramos e transmitido aos domingos em TV aberta e fechada, vem destacando a cadeia produtiva do campo em nosso Estado, onde existe uma multidiversidade de atividades e produtos graças à extensão do território paraense, sol e chuvas abundantes, e a força do homem da terra na produção de riquezas. Diferente de outros Estados, que se destacam por uma ou outra cultura, como a soja no Mato Grosso, arroz no Rio Grande do Sul e café, no Paraná, o Pará tem excelência na produção de mandioca, dendê, cacau, abacaxi e açaí, e está entre os primeiros na criação de gado branco e bubalinos, frutos cítricos como a laranja e o limão, maracujá e floresta plantada. Inclusive, já é um dos maiores produtores de cacau do Brasil.



A soja, iniciada há alguns anos, já produz cerca de um milhão de toneladas ao ano e o milho passa de 320 mil toneladas, crescimento vigoroso com boa média de colheita por hectare plantado.



Soma-se a isso a produção de peixe e camarão em cativeiro, que vem crescendo em todo estado, a apicultura, onde o Pará detém lugar de destaque exportando boa parte da produção, a madeira de lei retirada de maneira sustentável de áreas de preservação e as essenciais da floresta que atendem indústrias de perfumaria, laboratórios farmacêuticos e farmácias de manipulação.



O jornalista Reginaldo Ramos, com mais de trinta anos de estrada, hoje diretor da produtora R3-Comunicação, há anos identificou esse potencial e criou o programa AgroAmazônia para divulgar ao Brasil e ao mundo, o imenso e diversificado potencial do campo paraense e cada ano renova os programas sempre apresentando as conquistas e avanços nos diversos setores. Todas as reportagens de Reginaldo Ramos também podem ser acessadas no seu canal no youtube. É só acessar “Expedição jornalística Amazônia+” e escolher a edição preferida.



O AgroAmazônia em suas edições mostra a força da agricultura familiar, a lavoura mecanizada, as novas técnicas de plantio, de criação de aves de engorda e poedeiras; os avanços da nossa pecuária com tecnologia de ponta, animais bem tratados com pastos adubados a fim de aumentar o capim e ampliar o número de animais por hectare além de reforço com alimento no cocho e muito mais. O AgroAmazônia é a imagem do Agronegócio com tudo que há de inovação no campo.



Os programas produzidos este início de ano, destacam a cultura bubalina, o leite de búfala e seus derivados; a crescente produção de arroz nas safras e safrinhas, assim como a soja que vem se espraiando em áreas já degradadas, no dendê e seus diferentes produtos, que cresce em diversas regiões, a pimenta do reino e tantas outras riquezas em solo paraense.



“Estamos há anos cobrindo as atividades do campo, acreditamos que o Pará será o celeiro do mundo em uma década e eu e minha equipe de jornalistas, produtores, cinegrafistas e editores temos orgulho de prestar essa contribuição aos setores produtivos e informar ao povo paraense nossas atividades geradoras de riquezas”, destaca Ramos.

Foto: Divulgação