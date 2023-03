Programa ‘Água Pará’ é vencedor de prêmio nacional promovido pelo Grupo Tribuna

Com a meta de beneficiar famílias paraenses de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, minimizando os efeitos causados pela pandemia de Covid-19, o Programa Água Pará, executado pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), foi o vencedor na categoria “Voto Popular”, do prêmio nacional ESG, do Grupo Tribuna/SP. O programa social foi finalista junto com mais cinco projetos nacionais, desenvolvidos por empresas públicas e privadas, que apresentam boas práticas ambientais, sociais e de governança. Em inglês, a sigla ESG significa Environmental, Social, Governance.

O vencedor foi anunciado em cerimônia fechada para convidados, no auditório do Grupo Tribuna, na cidade de Santos (São Paulo). Foram exibidos vídeos de cada projeto nesta quarta-feira (22), quando é celebrado o Dia Mundial da Água.

Do total de 32.552 votos, o “Água Pará” recebeu 27.899 votos, o que garantiu a premiação na categoria Voto Popular. A premiação contou com a participação de 51 projetos de todo o País, sendo 27 públicos e 24 privados. O objetivo é valorizar e inspirar empresas públicas e privadas que tenham iniciativas bem-sucedidas em um dos eixos desse movimento mundial.

Os seis projetos finalistas submetidos ao voto popular concorreram nas categorias empresa pública e empresa privada, três em cada uma. Os projetos finalistas foram: Programa Água Pará (Companhia de Saneamento do Pará), Telemetria da Água (Santos Brasil), Inclusão Racial (Rumo), Economia de Água Eixo E (BTP), Selo Clima Paraná (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná) e Projeto Beco Limpo (Prefeitura de Santos).

“O Água Pará hoje representa um marco para a Companhia. É um programa social, no qual a população é beneficiada com água tratada dentro de casa. Cada família contemplada ao final do mês não irá se preocupar com o risco de corte, pois receberá sua conta quitada. O governo do Estado nos apoiou, e está de parabéns por essa iniciativa, que já é vitoriosa desde o início do projeto. Com isso, poderemos fazer com que a população mais carente possa ter tranquilidade com relação à conta de água”, informou Vitor Borges, diretor Financeiro da Cosanpa, que representou na cerimônia o presidente da Cosanpa, Jose Fernando de Mendonça Gomes Júnior.

Sem custo – O “Água Pará” foi implantado em setembro de 2021, e esta é a primeira vez que um programa social prevê o custeio do consumo de água de famílias paraenses pelo governo do Estado, via Cosanpa. Voltado a famílias paraenses de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, o projeto garante o custeio, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água), apurado com base na média dos últimos seis meses.

O cadastramento para o “Água Pará” pode ser realizado a qualquer momento, em todas as unidades da Companhia instaladas nos 53 municípios atendidos. O beneficiário deve estar inscrito no programa e no Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso ao Bolsa Família do governo federal, e a conta de água precisa ter a mesma titularidade de CPF, além do registro de consumo mensal de até 20 m³ (metros cúbicos), apurado de acordo com medição constante da fatura. O consumo mensal excedente a 20 m³deverá ser pago pelo beneficiário.

De janeiro a dezembro do ano passado, a Cosanpa realizou cadastramentos em vários municípios, como Castanhal, Capanema, Tailândia, Dom Eliseu, Conceição do Araguaia, Santarém, Monte Alegre e Marabá., onde é responsável pelo abastecimento. Neste ano, a caravana do “Água Pará” já passou pelos municípios de Abaetetuba (região do Tocantins), Alenquer (Baixo Amazonas) e Bragança (Rio Caeté).

Desde setembro de 2021 foram efetivados mais de 280 mil cadastros, o que representa mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas pelo programa social, e um investimento superior a R$ 270 milhões do governo do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Cosanpa