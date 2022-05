Programa Alfabetiza Belém realiza caminhadas da alfabetização pelas ruas da capital paraense

A Prefeitura de Belém vai realizar neste sábado (28) uma caminhada da alfabetização em diversos pontos da cidade, a iniciativa tem como proposta alfabetizar mais de 11 mil pessoas até 2024, por meio do programa alfabetiza Belém, em parceria com instituições de educação e movimentos sociais.

Um dos locais onde ocorrerá a ação será em frente ao Curro Velho em direção á Vila da Barca, no Telégrafo, de 8h as 12h com representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semec). A intenção é divulgar as 80 turmas com inscrições abertas para as pessoas que desejam voltar para a escola e aprender a ler e escrever não somente os códigos linguísticos, mas também o mundo conforme inspirou Paulo Freire, patrono da educação brasileira.

As turmas que tiveram início ainda neste primeiro semestre de 2022, no mês de junho, são destinadas aos jovens a partir de 15 anos de idade, adultos e idosos. As aulas funcionarão de acordo com as demandas das regiões continental e insular de Belém, com aulas de duas horas de duração, de segunda a sexta-feira.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de maio e podem ser feitas das 8h as 11h30 e das 14h as 17h, nos seguintes locais:

Daben

Movimento de Emaús

Endereço: Avenida Padre Bruno Sechi nº 17 – Bengui

Escola Municipal Cordolina Fontelles de Lima

Endereço: Rua São Vicente de Paula, s/n, entre Rod. Arthur Bernardes e Rua Liberal – Pratinha

Daico

Escola Municipal Ciro Pimenta

Endereço: Rua Paulo Freire, cj. Eduardo Angelim, Parque Guajará – Icoaraci

Escola Municipal Paulo Freire

Endereço: Passagem Alacid Nunes, s/n, cj. Bela Manuela II, Trav. 5 – Tenoné

Liceu Mestre Raimundo Cardoso

Endereço: Travessa dos Andradas nº 1110, entre Rua Coronel Juvêncio Sarmento e Santa Izabel – Icoaraci

Escola Municipal Ayrton Sena

Endereço: Rua Mário Andreazza – Parque Guajará – Icoaraci

Escola Municipal Maria Madalena Raad

Endereço: Passagem São José de Ribamar nº 100 – Agulha (Icoaraci)

Dagua

Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro

Endereço: Rua Barão de Igarapé Miri nº 619, entre Liberato de Castro e Ezeriel de Matos – Guamá

Escola Municipal Solerno Moreira

Endereço: Passagem Universal nº 127, Avenida Perimetral – Terra Firme

Escola Estadual Matheus do Carmo

Endereço: Passagem São João, 128 – Terra Firme

Dasac

Escola Municipal Comandante Klautau

Endereço: Passagem São Benedito nº 610, próximo ao conjunto CDP, esquina da passagem Garrincha – Sacramenta

Escola Municipal Maria Luiza Pinto do Amaral

Endereço: avenida Senador Lemos s/n, prox. Passagem Mucajá – Sacramenta

Unidade de Educação Infantil Erê

Endereço: Passagem Capataz Abílio nº 170 – Barreiro

Daent

Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso

Endereço: Av. Alm. Barroso nº 4374 – Souza

UEI Wilson Bahia de Souza

Endereço: Passagem Cruzeiro nº 372-520 – Curió-Utinga

Foto: reprodução freepik