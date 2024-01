Programa Ananindeua Legal regulariza 2.256 fam ílias no bairro do Atalaia

Nesta quarta-feira (17) a prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretária Municipal de Habitação (SEHAB), estará no bairro do Atalaia, realizando a última etapa do programa “Ananindeua Legal”, que começou há 6 meses, e após estudos, levantamentos técnicos e administrativos, beneficiará 2.256 famílias com a regularização fundiária.

O programa “Ananindeua Legal” é o maior programa de regularização fundiária da região norte, e já beneficiou em 3 anos, 59 comunidades no município com a entrega de 33.062 títulos de propriedade.

O Programa “Ananindeua Legal” foi lançado em 2021, sob coordenação da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), com objetivo de entregar, em apenas 4 anos, 50 mil títulos de propriedade. Com isso, a partir de 2024, o município se tornará referência no País em Regularização Fundiária Urbana (REURB).

A regularização fundiária é regulamentada pela Lei Federal n.º 13.465/2017, que combate a exclusão e a desigualdade social, garantindo o direito à moradia e para conferir aos munícipes todos os direitos inerentes da propriedade, com segurança jurídica e oportunidade de novos investimentos para melhor aperfeiçoamento do lar em que vivem.

Serviço

Última etapa do programa “Ananindeua Legal”

Data: 17.01.24

Horário: 19h às 20h

Foto: Leandro Santana