Programa Arborizar Santarém planta 55 mudas em avenida

Para promover a arborização urbana 55 mudas de Ipê, Pau Preto e Oiti foram plantadas ao longo da Avenida Moaçara, ontem sexta-feira, 18. Esta foi a 5ª ação de 2022 do Programa Arborizar Santarém, realizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), além do apoio das Secretarias Municipais de Infraestrutura (Seminfra) e de Agricultura e Pesca (Semap).

Durante o plantio, os moradores que acompanhavam a ação arregaçaram as mangas e participaram voluntariamente junto com os educadores ambientais do Ciam enquanto recebiam orientações para manutenção das espécies.

Ao todo foram plantadas 40 mudas de Ipê, 5 de Pau Preto e 10 de Oiti. As mudas foram cedidas pela Semap, através do Parque da Cidade, enquanto a Seminfra cuidou da criação das covas que receberam as plantas.

Para o titular da Semma João Paiva o Projeto tem tudo para seguir sendo bem-sucedido. “Hoje realizamos a 5ª ação de plantio do Projeto Arborizar Santarém e considero que foi mais uma ação que obteve sucesso. A interação entre os moradores e educadores ambientais durante a atividade ajudou a criar um estímulo muito forte ao plantio e garantirá que as mudas plantadas sigam bem cuidadas pela população, uma vez que essas mudas serão vistas como parte importante da avenida pelos moradores”, explicou o secretário.



Imagem: Ascom/PMS