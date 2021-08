Programa “Asfalto Por Todo o Pará”, entra na reta final e Governo garante continuidade nos próximos meses

Desde 2020 o Governo do Estado tem trabalhado, por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”, para garantir pavimentação de qualidade e, por consequência, mais infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população paraense. Atualmente, cerca de 100 municípios já foram contemplados pela iniciativa que executa obras de pavimentação, drenagem, calçada e meio-fio.

Executado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o “Asfalto Por Todo o Pará” está garantindo mais de 500 km de pavimentação nova em vias urbanas de municípios de todas as regiões de integração do Estado. De acordo com o titular da Sedop, o engenheiro civil Ruy Cabral, os objetivos do programa vêm sendo cumpridos.

“O Asfalto Por Todo o Pará” foi implantado justamente para dar melhores condições de trafegabilidade e mobilidade urbana, além de qualificar a vida dos cidadãos. Nos dá prazer e satisfação ver pessoas circulando com mais dignidade.” afirmou o secretário.

Ainda segundo o titular da Sedop, 90% das obras já foram concluídas nesta primeira etapa do programa, o restante está em fase de finalização e deve ser concluído até o final do mês de setembro.

Abrangência

Dentro desta primeira etapa do programa estadual, a Região Metropolitana de Belém foi contemplada com cerca de 100 km de nova pavimentação em vias urbanas. Um investimento de R$ 117 milhões que está beneficiando a capital Belém, considerando o Distrito de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, além dos municípios de Marituba; Santa Bárbara do Pará; Ananindeua; e Benevides.

Dinair Carvalho, moradora do bairro da Cabanagem, em Belém, há 25 anos, renovou as esperanças ao ver o início das obras do programa no local.

“Ver as máquinas entrando na rua representa um sonho realizado. Vivíamos em total abandono e essa obra era muito esperada. A gente, que pisava na lama há mais de 20 anos, vai passar a pisar em asfalto e isso significa qualidade de vida para cada morador do bairro. Vai melhorar o nosso viver”.

Luciana Alves, que há 22 anos é moradora da Rua Paquetá, no bairro Mangueiras, Distrito de Mosqueiro, teve a rua totalmente pavimentada pelo programa estadual.

“Aqui era um descaso. Nossa rua era só buraco e enchia muito. Com esse asfalto novo melhorou muito. Frequentamos esta rua diariamente e agora melhorou bastante. Graças ao apoio do Governo do Estado nós nos tornamos vitoriosos”, declarou a moradora.

Continuidade

Para garantir que mais municípios recebam obras de infraestrutura, o Governo do Estado já trabalha na continuidade do programa. “Já foi publicado o edital de convocação para mais uma etapa do Asfalto por Todo o Pará. Um investimento na ordem de R$ 340 milhões para seguir levando infraestrutura urbana aos municípios de todas as regiões do Estado.” garantiu Ruy Cabral.

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará