Programa “Belém Sustentável, Cidade Educada” amplia atuação na rede municipal de ensino

Com o objetivo de estimular a participação da comunidade escolar na construção coletiva de ações ambientais e de conservação do meio ambiente, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), ampliam a atuação de educação ambiental com o Programa “Belém Sustentável, Cidade Educada” em nove escolas na rede municipal. O evento foi realizado nesta quarta-feira, 19, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Manoela Freitas.

O trabalho coletivo da gestão garante ações que beneficiam a cidade como um todo. “A parceria entre Semec e Sesan para desenvolver este projeto é um momento revolucionário, pois não é possível pensar em mudanças climáticas e os efeitos que afetam na vida de cada um de nós, se nós não começarmos a mudar os hábitos desde a primeira infância”, destacou a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos.

O Programa foi lançado em dezembro de 2021 no Anexo Betinho e hoje está sendo ampliado para as escolas municipais Manoela Freitas; Palmira Gabriel; Almerindo Trindade; Professor João Nelson Ribeiro; Padre Leandro Pinheiro; Walter Leite Caminha; Rotary Club; Antônio Carvalho Brasil; e Silvio Nascimento.

“Esse programa tem como objetivo mostrar a importância de cuidar da nossa cidade que é continuidade do espaço de nossas casas. Nesse sentido o projeto proporciona aos estudantes da rede municipal o conhecimento básico de resíduos sólidos e como eles podem ser multiplicadores em suas famílias e na comunidade local”, afirmou o coordenador de educação ambiental da Sesan, Mauro Ribeiro.

Ele acrescenta que a meta é alcançar 60 escolas até o fim deste ano, e, 150 unidades até 2024, levando conhecimento de práticas sustentáveis e de coleta seletiva.

Educação ambiental nas escolas

“Esse projeto é um abraço para a nossa unidade, visto que está localizada bem de frente com o canal da Gentil Bittencourt e sempre vemos pessoas despejando objetos e lixo. E com essa sensibilização podemos alcançar parte da nossa comunidade em Canudos, Guamá e São Brás para importância da seleção de descarte, e a escola sendo um ponto de referência. É gratificante saber que escola Manoela Freitas pode contribuir para a preservação do meio ambiente”, ressaltou a diretora da EMEF Manoela Freitas, Márcia Chaves.

Para os estudantes, o contato com a educação ambiental é um momento de novos conhecimentos. “Aprender isso na escola é muito importante, desde os alunos menores aos maiores, pois aprendemos como podemos ajudar a preservar o meio ambiente. E trazer esse tipo de formação para a escola pública é fundamental para que todos tenham contato com esse tema tão importante”, declarou Alana Souza, aluna do 9º ano da EMEF Manoela Freitas.

Arte e conscientização

A ONG Rádio Margarida esteve presente e realizou uma apresentação com a temática de trabalho infantil. O segundo momento contou com a apresentação do coral de flauta dos alunos da Escola Manuela de Freitas, sob a regência da professora Raquel Veiga, e rimas de hip hop do aluno do 5º ano, Marcos Almeida.

“Hoje eu pude ter esse momento de apresentar para vários jovens aqui da escola um momento artístico com rimas sobre o tema meio ambiente. Isso é gratificante, como criança, mostrar que estamos indo bem no processo de aprendizagem”, afirmou Marcos.

Reciclagem

A implementação da coleta seletiva de resíduos sólidos na escola incentiva o descarte correto do lixo, com a utilização de big bags ou container, envolvendo toda a comunidade escolar e a cooperativa de reciclagem.

“Falar de sustentabilidade nas escolas municipais de Belém é fundamental para formar os cidadãos conscientes que precisamos para cuidar do nosso meio ambiente. Dessa forma, podemos criar uma cadeia produtiva de base fundamental, que é possível por meio da parceria com a prefeitura de Belém”,destacou Debora Baía , presidente da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).

