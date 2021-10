Programa Bora Belém de auxílio municipal será realizado no próximo sábado

A prefeitura de Belém vai promover no próximo sábado (23), de 8h as 12h, o Mutirão Bora Belém, por meio de uma ação integrada da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e das secretarias municipais de Educação (Semec), de Gestão e Planejamento (Segep) e de Cidadania e Direitos Humanos (SecDH).

Serão 20 pontos estratégicos da cidade que tem como objetivo identificar as pessoas que estejam dentro dos critérios para serem incluídas no programa, para receberem ainda neste mês de outubro o auxilio municipal destinado a quem se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza agravados pela pandemia.

As equipes do Bora Belém, também irá realizar a inclusão no Cadastro Único (CadÚnico) das pessoas que ainda não são cadastrados. Com isso, além do programa municipal, a população poderá acessar aos demais programas sociais ofertados pelo CadÚnico.

Para participar os interessados devem estar dentro dos critérios estabelecidos como ser gestante e família de baixa renda com filhos de 0 a 17 anos. Os documentos a serem apresentados para o cadastro são RG, CPF, comprovante de residência e, para gestantes, comprovante de acompanhamento do pré-natal.

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará