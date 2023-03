Programa Carlos Santos destaca o 147º aniversário de A PROVÍNCIA DO PARÁ

O jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ foi a vedete no Programa Carlos Santos, levado ao ar na manhã de ontem, sábado, 25, pelas ondas da Super Rádio Marajoara AM-1130 e TV Marajoara Canal 25. O programa teve a participação da diretora-administrativa do Grupo Marajoara de Comunicação, Dona Aline Santos, do jornalista Roberto Barbosa, editor geral e editor de TI do jornal On-line, assim como da senhora Maria Margarete Braga Serra, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros – Sincor-PA; além de Carlos Alberto de Melo, do Webdesigner Paulo Júnior e da jornalista Marina Moreira, editora de TI.



Com o livro que narra a história do primeiro centenário de A PROVÍNCIA DO PARÁ, de autoria do jornalista, historiador e escritor Carlos Rocque, Dona Aline, que estava emocionada, falou várias passagens da existência do jornal que atravessa os séculos e vem se firmando na perenidade do jornalismo no Estado do Pará. As eras desde do médico e jornalista Joaquim José de Assis, ao lado de Francisco de Souza Cerqueira e Antonio José de Lemos, jornalista, político, senador e intendente da cidade de Belém, fundadores do jornal, passando por Assis Chateubriand, presidente do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, Gêngis Freire, Miguel Ângelo Barlete Arraes (Miguel Barulho) até o empresário, cantor, apresentador, radialista, youtuber e ex-governador Carlos Santos. “Chego a me emocionar de ler esses trechos e ver aonde chegamos”, disse, no ar, dona Aline.



Roberto Barbosa destacou a perenidade e o pioneirismo de A PROVÍNCIA DO PARÁ, considerada a “Escola do Jornalismo” e aconselhou que os atuais profissionais de imprensa sigam carreira buscando o máximo possível a verdade dos fatos antes de transformá-los em notícia, uma vez que na era do “control c, control v”, as coisas ficaram bastante perigosas e sujeitas ao fake news.

Marina teve sua participação no programa, ocasião em que falou como se sente em ser parte integrante de um projeto audacioso como o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line e do orgulho que sente ao trabalhar no mais antigo órgão de imprensa de toda a região Norte e um dos mais idosos do Brasil e do mundo. Marina, que é jornalista profissional, trabalha na edição de TI do jornal.



Ao longo das entrevistas, Carlos Santos destacou o orgulho de ser hoje o presidente do jornal mais antigo do Norte e contou que desde a era dos DA, o jornal já havia lhe sido oferecido, mas que, como tudo acontece ao seu tempo, en 2008 ele pôde efetivamente colocar o jornal nas ruas, então editado pelo saudoso Antônio José Soares, que abandonou a missão em função de problemas de saúde. Dona Aline, então, passou a comandar efetivamente o jornal que hoje conta com um seleto grupo de profissionais que seguem o ideal de A PROVÍNCIA de noticiar com seriedade.



Imagens: Divulgação